Rapport fra kjøpesenteret

Shazia Majid

NÅ KOKER DET: Julerushet er i gang overalt hvor ting kan kjøpes. Om det er mat, klær, leker eller øretelefoner.

ET KJØPESENTER I OSLO (VG) Hele byen har kommet til kjøpesenteret. Det er slik det føles, her jeg står, to dager før julaften.

Klokken er ti om morgenen og butikkene har knapt klart å slå på lysene og åpnet dørene, før det er kø foran kassene.

Det er galimatias.

På et tidspunkt jeg trodde jeg kom kaoset i forkjøpet.

Kunder betjenes i det ene hjørnet av butikken, varer fylles på i det andre. Et lite barn har allerede rukket å slå seg vrang på gulvet. Hun vil ta av seg skoene, skriker hun, mens far handler voksen-sokker. Antagelig til en myk gave under juletreet.

Ingenting skulle tilsi at det er dyrtid i Norge.

At maten, strømmen og lånet har blitt dyrere. At en av fire sier at de aldri har hatt så dårlig råd som nå, ifølge en undersøkelse utført av inkassoselskapet Intrum.

Hva er forklaringen på kjøpefesten? At, jul er jul.

Kanskje har folk holdt igjen, for å kunne feire julen som normalt? Kanskje er det slik at det faktisk ikke er synd på folk flest, tross inflasjonen og alt som er?

At det forbrukes er det i alle fall ingen tvil om. Og ingen steder merkes det bedre enn på et kjøpesenter eller butikk to dager før jul.

For i år, som alle år, kjøpes det mange gaver og mye god mat. Denne gangen til den nette sum av 66 milliarder kroner, eller 12 170 kroner per hode, ifølge desember-prognosene til Hovedorganisasjonen Virke.

Det er noen få hundrelapper mindre enn kjøpefesten i et corona-stengt Norge i desember i fjor. Men det er 13 prosent mer enn julen i 2019.

Og i år, som alle år, venter en av tre helt frem til uken før julaften med å kjøpe julegavene.

Jeg er en av dem, og angrer hvert år. Men, lærer aldri.

For hva betyr det egentlig at så mange skal handle så mye på så få dager? Det betyr horder av mennesker, opp og ned smale rulletrapper. Så tett i tett at du savner meteren fra pandemien.

Det betyr å vente lenge på betjeningen. Det betyr at gaven du hadde på listen er solgt ut. Eller at den ikke finnes her, men et helt annet sted i byen. Det betyr at noen tar den siste drikkeflasken poden har ønsket seg, rett foran nesen på deg.

Det betyr at blodsukkeret synker og tørsten stikker i halsen, men spisestedene er stappfulle. Og du vil bare hjem. Men at du må sitte i kø for å kjøre inn og ut av garasjen på kjøpesenteret. Og at det i disse dager i verste fall kan ta en time.

Derfor angrer her jeg står på et middels stort kjøpesenter i Oslo og klokken nærmer seg lunsjtiden.

Men jeg tror ikke jeg angrer mer enn mannen som står rett opp ned midt i butikken. Og stirrer tomt ut i luften. Slik blir han stående en god stund – og det melder seg en trang til å gå bort, holde ham i hendene og si at det kommer til ordne seg.

Slik jeg nettopp har sett at det ordnet seg for en annen mann i en annen butikk. Han som kjøpte et pent anheng og dro frem kortet. Men hvor damen bak kassen ba ham stoppe en halv. Anhenget kunne neppe være 799 kroner. Opp dro hun en stor perm, bladde tålmodig gjennom lister, og fant riktig pris, 499 kroner.

Om kundene er svette i hendene og ville i blikket, holder i alle fall kjøpmennene- og damene stand. Ikke bare det, de har til og med litt trøst på lur.

«Du er ikke alene med å være sent ute», sier betjenten i kjøkkenutstyrsbutikken. «Om det er noe trøst, så har jeg ikke engang begynt», humrer han.

Han har grunn til å humre.

For når jeg kjøper julekuler til søstrene mine, gjør jeg mitt til at kjøkkenutstyrsbutikker tjener 2,5 ganger mer i desember enn ellers i året.

Julehandelen er viktig for handelsnæringen, for alt fra parfymerier til databutikker. Men for ingen er denne måneden viktigere enn leketøysbutikker, gullsmedbutikker og ikke minst bokhandleren.

Det er hos sistnevnte køen er desidert lengst akkurat her hvor jeg står. Noen kjøper pakkepapir og pakkebånd, men de fleste holder en eller flere norske bøker i hendene. Det er godt å se, når vi vet at nordmenn leser stadig færre bøker.

«Det kjennes som det er like mange folk her nå, som det var i fjor. Det er jo et stort trykk, det er jo det. Men det er gøy», sier bokhandleren og tar imot betaling.

I en annen butikk er kjøpefesten enda mer kjærkommen.

«Det har vært roligere enn normalt de siste ukene og månedene. Vi har merket godt at folk prioriterer annerledes», sier damen i butikken. Hun selger ting folk egentlig ikke må ha. Som duftlys, dyre såper og eksklusiv olivenolje.

«At det er lange køer nå gjør oss ingenting. Det er faktisk kjempefint», sier hun og spør om hun skal pakke duftlyset.

Jeg snur meg, ser køen bak meg, og lurer på om jeg skal la de andre slippe å vente.

Men jeg takker ja. En gave pakket, er en gave mindre å pakke hjemme. Nå når det er så kort tid frem til jul.