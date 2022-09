HVA ER UTDANNING: – Hva er det vi ønsker å oppnå med skole og utdanning? Presser vi for mange inn i et akademisk orientert skole- og utdanningsløp som skaper nye og uforutsette problemer, spør kronikkforfatterne.

Hva ønsker vi å oppnå med utdanning?

Medienes søkelys på resultater og opptakstall speiler tendenser vi har sett siden 1990-tallet, der Norge meldt seg på i et race der det først og fremst er om å gjøre å forbedre konkurranseevnen i den internasjonale kunnskapsøkonomien.

MERETHE ROOS, professor i historie, Universitetet i Sør-Øst Norge

KIM HELSVIG, professor, OsloMet

Vi har nettopp tilbakelagt oppstarten av et nytt skole- og studieår. Opptakstallene til universiteter og høgskoler er alltid godt mediestoff i feriemåneden juli.

Hvert år kan pressen informere om hvilket karaktersnitt som gjelder i årets opptak, og da særlig hvilke karakterer man må ha for å komme inn på de mest prestisjefylte studiene, som medisin, jus, psykologi og universitetenes nye honours-program.

Kravet til snittkarakter for opptak er alltid skyhøyt, og kaster lys over de målbare skoleprestasjonene til de aller mest skoleflinke, ambisiøse og hardtarbeidende elevene.

Samfunnet trenger både skarpe hoder så vel som målrettede ungdommer som vet hva de vil og som jobber for å oppnå sine mål, like fullt som vi trenger dyktige leger, psykologer og jurister.

Men pressens søkelys på resultater og opptakstall symboliserer noe mer, og speiler tendenser vi har sett gjennom flere tiår: Siden 1990-tallet har Norge meldt seg på i et race som inkluderer de fleste vestlige land, der det først og fremst er om å gjøre å forbedre konkurranseevnen i den internasjonale kunnskapsøkonomien.

Sterkt inspirert av OECD måles og veies skoleprestasjoner gjennom hele utdanningsløpet, og skole og utdanning fremstår som et slags universalmiddel som både skal sikre økonomisk konkurransekraft og løse problemer med økende sosiale og økonomiske forskjeller.

I dette systemet blir blant annet nasjonale prøver, OECD-undersøkelsen PISA og globale universitetsrangeringer en lakmustest for vellykkethet.

Både høyre- og venstresiden har fremmet denne utviklingen. Tidlig innsats med intensiv opplæring for elever i 1–4 trinn er nedfelt i opplæringsloven, og politiske tiltak blir iverksatt for å hindre frafall i videregående opplæring.

Ved universiteter og høgskoler er det masterstudier som gjelder, og en mastereksamen er nå også inngangsbilletten til yrker der praktisk skjønn og ervervet dømmekraft tidligere ble regnet som viktigere for god yrkesutøvelse enn det å ha en høyere universitetsgrad.

Verdsettelsen av kunnskap har dype historiske røtter i Norge, og det er stor enighet om at skole- og utdanningssatsingen har vært en drivende kraft i nasjonens utvikling. Allmueskolen fra 1739 var en forberedelse til den obligatoriske konfirmasjonen, men spredte også lesekyndigheten i befolkningen.

I Grunnloven ble datidens oljefond – inntektene fra middelalderens kirkegods – øremerket «Geistlighedens Bedste og Oplysningens Fremme». Da de store skolelovene i Norge ble vedtatt i andre halvdel av 1800-tallet sto folkeopplysningstanken sterkt.

Allmuen skulle myndiggjøres gjennom utdanning, og gjøres skikket til økonomisk og sosial deltagelse i et samfunn som stilte stadig nye krav til kunnskap.

Det går en direkte linje fra disse skolelovene og fram mot Folkeskoleloven fra 1936, der det ble fastslått at alle skulle gå i samme skole uansett hvor man kom fra eller hvem man var og Lov om Grunnskolen fra 1969, som lovfestet 9-årig skolegang for alle.

Men der folkeopplysningsidealene i skolereformene på 1800-tallet ikke bare var uttrykk for en stor utdanningsoptimisme, men også skulle demme opp for protester fra en voksende arbeiderbevegelse og folkelig motstand mot embetsmennenes elitestyre, sliter nå praktiske yrker og utdanningsveier med anerkjennelse i «kunnskapssamfunnets» stadig mer omfattende og akademisk orientert skole- og utdanningssystem.

Og heller ikke i Norge er vi immune mot at sosiale og politiske spenninger og konflikter utvikler og forsterker seg langs utdanningsaksen, slik vi har sett i særlig USA, Storbritannia og Frankrike etter finanskrisen fra 2008–2009.

Både Brexit, Trump og «De gule vestene» har i stor grad blitt støttet av folk med lite utdanning, og konfliktlinjene i disse samfunnene vokser ikke minst langs utdanningsaksen.

Dette er nasjoner med stor innflytelse på den internasjonale skole- og utdanningstenkningen som har fått hegemoni fra 1990-årene, klarest uttrykt gjennom Tony Blair og New Labours slagord før det britiske valget i 1997, «Education, education, education».

Faren for at konflikter sprer og forsterker seg etter utdanningslinjer øker med dagens stigende økonomiske problemer over hele den vestlige verden.

Resultatet av dette kan være det motsatte av det man egentlig ønsker: at den optimistiske troen på utdanning blir konfrontert med det motsatte; frykten for overutdanning så vel som en tiltagende pessimisme og bekymring når det gjelder hvilken verdi utdanning har for både den enkeltes personlige utvikling og sosiale integrasjon.

Spørsmålene stilles nå oftere av både politikere, forskere og i den generelle samfunnsdebatten. Hva er det vi ønsker å oppnå med skole og utdanning?

Presser vi for mange inn i et akademisk orientert skole- og utdanningsløp som skaper nye og uforutsette problemer?

Midlene blir klarere, samtidig som målene blir mer uklare.