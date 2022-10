Kommentar

Ikke mye å flire for, Vedum!

DEN GANG DA: En særdeles oppesen Trygve Slagsvold Vedum fotografert på stortingskontoret i 2018. Nå er det lite å storflire av for finansministeren.

Finansministerpartiets forbløffende forvandling fra å være folkets favoritter til å føle folkets forargelse fortsetter.

Det er mulig at Trygve Slagsvold Vedum har så mye å henge fingrene i om dagen at han verken har tid eller overskudd til å følge nøye med på de stadig mer bedrøvelige målingene for Senterpartiet.

Det er også mulig at han har blikket fast festet på stortingsvalget i 2025, og at et tilstrekkelig antall velgere med Sp-tendenser innen da vil innse at de mange simultane krisene som rir vår tid krever stø kurs og styringsdyktighet.

Men det må da gjøre litt vondt likevel.

På VGs partibarometer for oktober, tatt opp i de dager da Vedum var hovedperson i regjeringens første ordentlige statsbudsjettfremleggelse, ser altså Sp fem-tallet for første gang siden det svært gode Sp-valget i fjor, da 13,5 prosent av oss stemte på Vedums gjeng.

Kun drøye 30 prosent av de som stemte Sp sist, sier de ville ha gjort det om det var valg i dag. Den jevne Sp-velger anno 2021 er altså alt annet enn fornøyd med partiets innsats – og heller ikke med budsjettet regjeringen nettopp la frem, ser det foreløpig ut til.

De er rett og slett såra og vonbråten over det Vedum & co leverer fra statsrådskontorene.

Mange av de mest betuttede har gått til høyresiden, og spesielt til Høyre, som opplever så mye frisk medgangsbris for tiden at det kan bli rent for meget for moderat anlagte høyrefolk. Men sure Sp-velgere går også til fløypartiene Frp og Rødt. Misnøyen spres like friskt som gjødselen på Sp-toppenes diverse åkerlapper.

Heller ikke for regjeringens seniorpartner Ap gir meningsmålingene et positivt pusterom fra den generelt alvorsfulle situasjonen. At den erfarne statsmannen – mange spådde at han ville bli mer populær som statsminister enn det han var som opposisjonsleder – Jonas Gahr Støre ikke klarer å fremstå som en samlende figur når krisene rammer folk og fe, er nok overraskende for en del partifolk.

Men det at 20 prosent fortsatt gir partiet sin støtte er trolig nok til at det (ennå) ikke trykkes på alarmknappen på Youngstorget.

Ja, sånn er det blitt.

INGEN STATSMANNSUTTELLING: Jonas Gahr Støre klarer ikke å fremstå som en samlende leder i vår urolige krisetid. Ap står på stedet hvil i VGs ferske partibarometer.

Og selv om Erna Solbergs elleville surferitt på høyrebølgene ville sendt henne rett inn på statsministerkontoret igjen, er det ikke så mange velgere det er snakk om. Mandatberegningen viser et knappest mulig borgerlig flertall.

For til venstre for Støre og Vedum er det nesten bare positive vibber å spore, tross det dystre bakteppet. SV snuser på titallet, mens Rødt er oppsiktsvekkende stabile der ute på ytterflanken sin.

Til sammen nærmer de to venstreradikale partiene seg Ap i oppslutning, og er over tre ganger større enn Sp. De nasjonale målingene minner således mer og mer om resultatene i storbyene. Den friske by/land-motsetningen de siste par årene ser ut til å ha roet seg.

Den nylig tilbakevendte SV-leder Lysbakken er nok såre fornøyd med fjorårets beslutning om å forlate Hurdalsjøen Hotell.

For det å ta politisk ansvar i regjering er tydeligvis ikke så forferdelig populært i Norge for tiden.

STIGER STADIG: SV og Audun Lysbakken, nylig tilbake fra pappapermisjon, støttes av nesten ti prosent av de spurte.

Det kan sikkert føles nedslående og en smule urettferdig for Ap- og Sp-folket som mot slutten av uken skal feire ettårsdagen for regjeringsdannelsen. Men sådan er demokratiet. Velgerne har per definisjon alltid rett.

For de andre er det små endringer, men kanskje verdt å merke seg at Miljøpartiet De Grønnes trolige nye leder Arild Hermstad knapt ser ut til å få en flying start når han formelt tar over.

Og for Olaug Bollestad er KrF-tallene så bedrøvelige at ikke en gang spas og moro på Instagram kan redde humøret. KrF skrumper og skrumper. Snart er det, for å ta i litt, nesten bare Olaug og mannen Jan Frode igjen når KrF samles til kake og kaffe.

BLIDE: Men hvor lenge kan Olaug Bollestad og mannen holde på humøret nå som KrF bare skrumper og skrumper?

Et interessant poeng til: Frp gjør det brukbart, men ikke mer, iallfall tatt i betraktning av at Sylvi Listhaugs betydelige innsats for å fremstå som det mest knallharde (og noen vil si mest glemske) opposisjonspartiet i den stadig betente strømsaken.

Men blant (oss) menn tyder tallene på at Frp per nå større enn Støres parti.

Kvinnene, derimot, foretrekker fortsatt, og i stor grad, Jonas fremfor Sylvi.

Trygve og hans partifeller, derimot, er nå like upopulære blant begge kjønn, eller «kvinnfolk og kara» som de sier i Senterpartiet.