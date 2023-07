STUDIER: Det handler blant annet om at gutter skal kunne møte mannlige psykologer, skriver Magnus Brandt Lågøyr om kjønnskvotering.

Studier: Innfør kjønnskvotering!

Å sørge for kjønnsbalanse på ulike studier, handler ikke om å være «politisk korrekt» eller «woke».

MAGNUS BRANDT LÅGØYR, Masterstudent i Fred- og konfliktstudier.

Etter at minst en student skiftet kjønn for å komme inn på et prestisjetungt studie ved NTNU, har debatten om kjønnspoeng blusset opp.

På Dagsnytt 18 tok en representativt for AUF til orde for å beholde kjønnspoengene, mens lederen for FPU mente at de burde fjernes.

Selv om jeg i likhet med AUF sin representant mener at det å sørge for en god kjønnsbalanse på studier er viktig, mener jeg som FPU lederen at kjønnspoeng ikke er måten å gjøre det på.

Det er to grunner til dette.

For det første mener jeg på generell basis at dagens system med tilleggspoeng fører til kunstig høye karaktersnitt og at folk blir gående i mange år for å ta opp fag og samle opp alderspoeng.

For det andre kan kjønnspoeng føre til at studier som hadde en skeiv kjønnsbalanse en vei, ender med en skeiv balanse den andre veien når kjønnspoeng introduseres, slik som var tilfellet på det nevnte studiet ved NTNU.

Da opptaksutvalget i desember i fjor la frem forslag til nytt opptakssystem, konkluderte de også med at poengene burde fjernes.

Samtidig konkluderte de med at det å bare fjerne poengene vil forverre kjønnsbalansen på en rekke studier. For eksempel vil det å bare fjerne poengene uten å erstatte de med andre tiltak medføre at kvinneandelen på for eksempel profesjonsstudiet i psykologi vil øke fra 72 til 81 prosent.

For å kunne ivareta behovet for en god kjønnsbalanse på studier samtidig som en rydder opp i dagens utdaterte opptakssystem burde vi heller innføre kjønnskvoter. Kvoter vil bidra til kjønnsbalanse, uten de problemene som kjønnspoeng medfører fordi det å innføre kvoter er forenelig med å skrote dagens poengsystem.

En kritikk av denne løsningen er at det er symptombehandling. Dette er en kritikk at kan være enig med. Samtidig er det sånn at det å ta tak i roten på problemet kommer til å ta lengre tid. Frem til problemet er løst er kvoter den beste måten å sørge for en god kjønnsbalanse på ulike studier.

I det øyeblikket roten på problemet er løst og kjønnsbalansen er «naturlig» god vil kvoter ikke ha noe å si, fordi de kun sørger for et minimumsantall kvinnelige og mannlige studenter. Dette i motsetning til kjønnspoeng som må fjernes når kjønnsbalansen tipper for mye i en retning av ulike årsaker.

Den andre kritikken mot kjønnspoeng og kjønnskvoter er at det oppleves som urettferdig for individer som ikke kommer inn på studie de ønsker fordi noen andre med dårligere karakterer blir kvotert inn.

Argumentet her er at det burde være irrelevant hvilket kjønn en har når en søker studier, og at det eneste som burde styre hvem som kommer inn her hvem som har best karakterer. Men å si at kjønn burde være irrelevant i opptaket, betyr ikke at det irrelevant i praksis.

Hvis en er villig til å løfte blikket, vil en se at kjønn og spesifikt historiske kjønnsnormer knyttet til hvilke yrker som er maskuline og feminine er sterkt bestemmende for hva unge mennesker veldig å studere. I tillegg er det også et faktum at jenter jevnt over får bedre karakterer enn gutter, noe som fører til en kraftig overvekt av jenter på prestisjestudier.

Å bryte ned disse kjønnsnormene og sørge for kjønnsbalanse på ulike studier handler ikke om å være «politisk korrekt» eller «woke». Det handler derimot blant annet om at gutter skal kunne møte mannlige psykologer som gjennom sine levde opplevelser har en annen forståelse for utfordringer som gutter og menn møter i sine liv.

For å oppnå denne samfunnsgoden er vi per i dag nødt til å ofre noe av individet sin frihet til å velge fritt. Kjønnskvotering den minst urettferdige og mest treffsikre måten å oppnå dette på.