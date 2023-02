Kommentar

Brexit koster britene et norsk statsbudsjett

KOSTBAR KAR: Boris Johnson brukte brexit for å skaffe seg nøklene til Downing Street. Det ble en dyr fornøyelse – både for ham, for partiet og for landet.

Storbritannia gjør det dårligere økonomisk enn Russland. Og kåte neshorn får ikke paret seg. På grunn av brexit.

Av de store verdensøkonomiene ligger britene an til den verste utviklingen i 2023. Selv russere i krig gjør det bedre, ifølge Det internasjonale pengefondet, som tirsdag la frem sin prognose for inneværende år.

På treårsdagen for brexit – det britiske bruddet med EU – blinker rødlampene om kapp med alarmklokkene på øyriket.

Under brexit-kampanjen kjørte Boris Johnson og hans støttespillere rundt i en buss hvor budskapet var at de 350 millioner pund (4,3 milliarder kr.) som Storbritannia «ukentlig sendte til Brussel» heller skulle brukes på det britiske helsevesenet, NHS.

NHS er i knestående, underfinansiert og underbemannet.

Så å si ingen ting av det britene ble lovet, og som også norske EØS- og EU-motstandere forespeilet sine tilhengere, har slått til.

Tvert imot kan mange av nedturene de siste tre årene knyttes til brexit.

BREXITBUSSEN: Heller enn å sende 350 millioner pund i uken til EU, lovte Boris å bruke disse pengene på å styrke NHS. Slik gikk det ikke ...

Dette kommer frem i dokumenter og uttalelser fra offisielle byråer, som det britiske finansdepartementets eget Office for Budget Responsibilty, fra Det britiske handelskammer og Bank of England, den britiske sentralbanken.

I tillegg har London School of Economics (LSE), tenketankene Centre for European Reform og Centre for Economic Performance utarbeidet kalkyler som indikerer at brexit har kostet Storbritannia 409 milliarder kr. i tapt handel og investeringer, samt et bortfall av skatteinntekter i underkant av 500 milliarder.

En ny rapport fra Bloomberg Economics i anledning treårsdagen, hvor også effekten av negativ vekst og manglende arbeidskraft er regnet inn, anslår at den totale kostnaden som brexit har påført britisk økonomi er i størrelsesorden 1240 milliarder kroner. I året.

Det betyr at Storbritannia hvert år taper nesten et helt norsk statsbudsjett. De senere år har det ligget rundt 14 – 1500 milliarder. (I år er tallene noe høyere, med en netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten alene på 1384 mrd., ifølge Finansdepartementet.)

Før britene trakk seg endelig ut av Europasamarbeidet 31. desember 2021 hadde øyriket en handel med EU tilsvarende 6 800 milliarder kr. (550 mrd. GBP). Etter bruddet med deres nærmeste handelspartner, mistet britiske eksportører mye av markedet, men klarte etter hvert å redusere tilbakegangen.

I dag er volumet nesten det samme som før brexit, men som BBC skriver: Det er et spørsmål om ikke veksten ville vært større om Storbritannia hadde forblitt i EU.

Britiske velgere synes å mene det. Et flertall sier nå at de ikke ville stemt for brexit og at det var galt å forlate EU.

I en undersøkelse blant 500 bedrifter i regi av Det britiske handelskammeret, oppgir halvparten av virksomhetene at de fortsatt opplever å kjempe i motbakke med det nye systemet.

En rekke mindre eksportører er skremt vekk av byråkrati og barrierer. Tollvesenets klassifikasjonspapirer viser at variasjonen av utført gods er blitt mindre.

Også på importsiden har brexit fått konsekvenser, ifølge London School of Economics. LSE mener at bruddet med EU har gitt britiske forbrukere ekstra høye priser for matvarer på grunn av nye handelshindre.

Økningen på seks prosent på eksempelvis italienske tomater og spanske poteter, kommer på toppen av annen prisvekst og er en hovedårsak til at britene opplever den høyeste inflasjonen på flere tiår.

På plussiden kan britiske matprodusenter glede seg over at brexit har gjort det enklere for dem å konkurrere innenlands. Mindre import har gitt landbruksnæringen et løft på 60 millioner kr.

Det større bildet er imidlertid bekymringsfullt, sett fra øyriket.

De fleste økonomier som opplevde tilbakegang under pandemien har i stor grad maktet å hente inn det tapte. Mens resten av G7-landene i hovedsak har restaurert nivået fra før covid, er britene blitt hengende etter.

Et vesentlig argument for brexit-tilhengerne var å redusere innvandringen – især fra østeuropeiske EU-land. Fasit tre år senere er at Storbritannia mangler 330 000 arbeidstakere, ifølge Centre for European Reform og UK in a Changing Europe.

Dette er hender som tidligere var i sving i transportsektoren, serverings- og overnattingsbransjen, renhold, handel og i helsevesenet.

Krisen i NHS skyldes flere forhold. Men også at brexit sendte faglærte helsearbeidere hjem til «dit de kom fra».

I finanssektoren har 7 000 jobber forsvunnet de tre siste årene, ifølge en studie fra det britiske Underhuset. Det er vesentlig færre enn de 70 000 som brexit-motstanderne fryktet ville gå tapt.

En annen gruppe som er blitt færre i Storbritannia, er studenter fra EU-land. Antallet studieplasser er det samme, men søkertallet er halvert og nedadgående.

Brexit har gjort det mange ganger dyrere og mer komplisert for ungdommer fra et EU-/EØS-land som ønsker å studere ved et britisk lærested.

Med dette mister britene i dobbel forstand verdifulle studenter (som via ulike nasjonale ordninger har bidratt til finansieringen av univeristetetene), studentene mister verdifull erfaring og undervisning, og arbeidlivet mister verdifull kompetanse.

TRUET: Denne fire dager gamle neshorn-ungen kom til verden i Chester Zoo i nord-England i mai 2009. En fjerdedel av verdens neshornpopulasjon av denne arten finnes i fangenskap i Storbritannia.

Den mest eksotiske konsekvensen av brexit er likevel hvordan bruddet med Brussel kan få dramatiske følger for truede dyrearter. Som formeringsklare neshorn.

Mens Storbritannia hadde et veterinærsamarbeid med EU ble nærmere 1400 dyr i året fraktet mellom britiske dyrehager og akvarier til artsfrender i Europa.

Det kunne skje på et øyeblikk når naturen gjorde seg gjeldende, og det ble presserende i forplantningsøyemed å forene hun og ham for å bringe arten videre.

For enkelte dyr er denne formen for kontrollert befruktning den eneste måte å redde hele arter fra utryddelse.

Blant annet gjelder dette europeisk bison og svart neshorn som i dag har en levedyktig stamme takket være britiske dyrehager.

Nå tar det inntil 17 måneder å få klargjort alle godkjennelser for å få fraktet et dyr fra eller til Storbritannia.

Selv i dyreriket rammer brexit på pungen.