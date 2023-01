Kommentar

I kamp mot en indre fiende

VIL RYDDE OPP: President Volodymyr Zelenskyj på sitt kontor, i telefonsamtale med forbundskansler Olaf Scholz 25. januar.

Ukraina har en ytre fiende, Russland. Men de har også en indre fiende, korrupsjon.

Denne uken ga president Volodymyr Zelenskyj sparken til flere personer i ledende stillinger i et forsøk på å rydde opp. Regionale ledere og folk i rettssystemet og sentraladministrasjonen er brått blitt skiftet ut.

Zelenskyj er under sterkt press for å bekjempe korrupsjon og misbruk av offentlige midler. Presset kommer både fra hans eget folk, men også fra utenlandske givere.

Ukrainske etterforskere har blant annet avdekket at myndighetene skal ha betalt et ukjent selskap overpris for å forsyne mat til soldater ved fronten. Kriminelle grupper skal har underslått midler som skulle brukes til å reparere kritisk infrastruktur, slik at folk får tilførsel av strøm og vann i vinter. Penger som skulle brukes til humanitær hjelp i Zaporizjzja skal også ha kommet på avveie.

ORDEN: President Volodymyr Zelenskyj overrekker EU-president Charles Michel en orden i Kyiv 19. januar.

På grunn av den russiske angrepskrigen er Ukraina påført enorme økonomiske tap. For å kompensere for dette overfører vestlige land store økonomisk hjelpepakker til Ukraina.

Det er opprørerne for ukrainerne å høre at bistand blir borte på veien til de som trenger det mest. Og giverlandene må forsikre seg om at midler ikke blir misbrukt.

Talsperson i USAs utenriksdepartementet, Ned Price, kjenner ikke til amerikansk bistand er blitt stjålet. Det samme sier europeiske myndigheter. Men Price understreker at USA tar oppgaven med å sikre fullt innsyn i alle former for assistanse til Ukraina med det største alvor.

Risikoen er åpenbart til stede. Da må giverlandene vite at Ukraina effektivt etterforsker og slår hardt ned på alle tilfeller av korrupsjon. Ukraina må også forsikre seg om at våpen ikke kommer på avveie.

Den amerikanske viseutenriksminister, Victoria Nuland, sier at Zelenskyjs opprydding «sender et svært tydelig signal» til andre som kan forsøke å berike seg selv. Hun sier USA har vært svært tydelig på at Ukraina må styrke rettsstaten og bekjempe korrupsjon.

På torsdag var Nuland innkalt til en høring om situasjonen i Ukraina i utenrikskomiteen i det amerikanske senatet. Endel republikanere i Kongressen er skeptiske til den massive amerikanske bistanden til Ukraina.

BOMBET: Brannmannskaper slukker en brann etter russisk bombing av Kherson 25. desember.

Da Zelenskyj begrunnet oppsigelsen av et titalls høyt plasserte tjenestemenn sa han at det var rettferdig og nødvendig, og at det er viktig i forhold til Ukrainas tilnærming til europeiske institusjoner. Spørsmålet er om dette bare er toppen av isfjellet og om en større opprydding vil følge.

Ukraina ønsker på sikt medlemskap i EU. EU-kommisjonen har gjort det klart at Ukraina da må forsterke innsatsen mot korrupsjon. Ukraina må derfor vise at de grundig etterforsker, tiltaler og dømmer de som bryter loven, særlig når det gjelder folk høyt opp i systemet.

Det mest alvorlige for Ukraina på kort sikt er at rapporter om korrupsjon kan undergrave Zelenskyjs appeller om internasjonal bistand. Ukraina er helt avhengig av fortsatt militær, politisk og humanitær støtte.

Et av de viktigste løfter Volodymyr Zelenskyj kom med i presidentvalgkampen i 2019 var nettopp å bekjempe den utbredte korrupsjonen. Det var utvilsomt en populær sak som bidro til hans valgseier. Han var en politisk outsider som lovet å rydde opp i en ukultur med lange røtter tilbake til tiden da Ukraina var en del av Sovjetunionen og de første årene etter oppløsningen.

VEDOVN: Frivillige i Kherson deler ut vedovner til innbyggere 25. januar. Byen har vært hardt rammet av russiske angrep. Ovnene er en donasjon fra Finland.

De store Maidan-demonstrasjonene i Kyiv i 2014 var ikke bare motivert av et ønske om nærmere samarbeid med demokratiene i vest. Det var også et oppgjør med omfattende korrupsjon og vanstyre i Ukraina. Folk betalte bestikkelser for å få tilgang til offentlige tjenester. Korrupsjonen gjennomsyret både politikk og rettsvesen.

Noe ble bedre etter revolusjonen i 2014. Etter 2014 har landet fått et antikorrupsjonsbyrå som etterforsker slike saker. Det er blitt gjennomført enkelte reformer, men fortsatt har Ukraina en lang vei å gå i anti-korrupsjonsarbeidet.

Transparency International, som arbeider med å avdekke og bekjempe korrupsjon verden over, presenterer årlig en liste som viser tilstanden i 180 land. De minst korrupte landene, som er de nordiske, kommer på de første plassene. Ukraina er nummer 122. Russland kommer enda dårligere ut på en 136 plass.

Et problem i begge land er oligarkenes innflytelse. Et annet er fraværet av sterke offentlige institusjoner som kan avdekke og straffeforfølge korrupsjon. Og, inntil nylig, har det også vært en manglende politisk evne eller vilje til å handle.

I motsetning til Russland gjør Ukraina forsøk på å rydde opp. En annen forskjell er at Ukraina har uavhengige medier som avslører misbruk av offentlige midler. For å styrke kampen mot den ytre fiende trenger Ukraina å bekjempe den indre.