ER BEKYMRET: - Sommerferien kan være krevende for mange, minner Daniel Bømark og Thomas Bråten Stangjordet om.

Husk å ta vare på studievennene dine i sommer!

Semesteret er over, og studentene har inntatt feriemodus. En deilig periode for mange, men for andre kan sommerferien være en krevende periode.

DANIEL BØMARK OG THOMAS BRÅTEN STANGJORDET, styremedlem og leder for Econa student

Trang økonomi, færre sosiale sammenkomster, Instagram overfylt med venners festivalbilder, og manglende aktiviteter å fylle hverdagen med.

Alle ønsker en sommer med sol og glede, men slik er det ikke for alle.

Eksamen er levert, siste skift i deltidsjobben er gjennomført og døren til studenthybelen låses for sommeren. Nå går turen hjem til familie og venner. Den etterlengtede ferien er her, og vi får et endelig pust i bakken.

Men sommerferien kan for mange studenter være en krevende periode. Noen reiser hjem til en krevende familiesituasjon. Noen har ikke råd til turen vennegjengen skal på, og kjenner på stresset over manglende studiestøtte i juli.

Andre fikk aldri invitasjonen, og kjenner på ensomhet når sosiale medier florerer av bilder av venner på tur. Alle disse tingene kan skape ubehag og usikkerhet.

Som student spiller studiehverdagen en viktig rolle for det sosiale. Enten det er kollokvier med medstudenter, studentarrangement på kjellerpuben eller forelesninger så bidrar dette til steder hvor vi er sosiale sammen.

Når disse møteplassene forsvinner, kan det føre til en følelse av at noe mangler, man kjenner på ensomhet.

«Husk å tenke på studievennene dine denne sommeren. Send en ekstra melding og sjekk inn om alt står bra til. Inviter på lavterskel aktiviteter som en tur, eller en is på brygga.»

Tall fra SHOT-undersøkelsen i 2022 viser at 35% av norske studenter opplever psykiske plager.

Dette utgjør over 100 000 studenter.

Uavhengig av årsakene til disse plagene, så er det ikke sånn at disse plagene forsvinner bare fordi det er sommerferie.

Når studentene reiser fra studiebyene, reiser de også fra helsetilbudene de benytter seg av i studiebyene.

Har vi et uhell på ferie og skader oss fysisk vil vi kunne oppsøke legevakt og få hjelp. En lignende ordning har vi ikke for de som trenger hjelp for blant annet angst eller depresjon.

Hjelpetelefonene er et fantastisk tilbud, men vi vet også at terskelen for å benytte dem kan være høy.

Svært mange av disse 100 000 studentene som i fjor rapporterte om psykiske plager, blir om sommeren etterlatt til seg selv.

Flere av studentsamskipnadene holder også sommerstengt, og psykisk helsehjelp blir derfor vanskelig å få tak i.

Husk å tenke på studievennene dine denne sommeren. Send en ekstra melding og sjekk inn om alt står bra til. Inviter på lavterskel aktiviteter som en tur, eller en is på brygga.

Vi som studenter må ta ansvar for hverandre, og det ansvaret faller like mye på meg som på deg!

Info Trenger du noen å snakke med? Det finnes steder du kan ta kontakt anonymt på chat dersom du synes det er vanskelig å skulle snakke om noen. Bruk disse. Prøv å snakke med noen. Del det. Be om hjelp. Det er viktig, og du er viktig. Det er noen der som ønsker å hjelpe deg, og som kan gi deg råd i den situasjonen du er i. Telefonnummer: Mental Helse: 116 123 Røde Kors: 800 33 321 Spiseforstyrrelsesforeningen: 22 94 00 10 Rådgivning for spiseforstyrrelse: 948 17 818 Kirkens SOS: 22 40 00 40​ Chat: https://www.soschat.no/ Vis mer