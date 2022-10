Leder

Beskytt de minste - velg vaksine!

HARD INFLUENSA: Særlig små barn, som ikke har vært eksponert for influensavirus, kan bli ekstra syke av årets epidemi, frykter FHI.

Små barn står i fare for å bli ekstra syke av årets influensa, frykter Folkehelseinstituttet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

FHI anbefaler derfor at folk vaksinerer seg mot vinterens forventede epidemi. Ikke minst dem med underliggende sykdommer.

Samtidig minner helsemyndighetene om at de som har mottatt tilbud om boosterdose mot corona, også bør ta denne.

Etter to vanlige influensasesonger med uvanlige forholdsregler på grunn av covid-19, har de strenge smitteverntiltakene hindret viruset fra å spre seg i Europa. En konsekvens av det, ironisk nok, kan være at folk i Norge har et dårligere immunforsvar enn ellers.

Ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg forventes det at virus som ikke har vært i omløp på flere år vil vende tilbake. Dette er virus som vi har lite beskyttelse mot. Især gjelder dette de aller yngste, fordi vi i år kan få en type influensa som små barn ikke er blitt eksponert for. Da kan de ble ekstra syke.

Det er også verdt å poengtere at coronapandemien ennå ikke har sluppet taket. Fortsatt legges rundt hundre personer daglig inn på norske sykehus. Fem prosent trenger intensivbehandling.

Hver uke er det like fullt 20 – 30 covid-relaterte dødsfall også her til lands. Til sammenligning er dødsraten fire til fem ganger høyere i for eksempel Danmark, Tyskland og Frankrike.

Foreløpig er influensasesongen ikke i gang for fullt. Smittesituasjonen regnes fortsatt som stabil lav. Det er heller ingen indikasjoner på at årets virus isolert sett er farligere enn før. Likevel frykter FHI at folk kan bli ekstra syke og preges av symptomer lengre enn vanlig for en «normal» influensa.

FHI skriver i sin siste ukesrapport at det råder større usikkerhet enn tidligere for hva man kan vente seg på den nordlige halvkule i vinter.

Oppfordringen er derfor klar: Folk i risikogruppene, eldre mennesker og de med underliggende sykdommer bør ta årets vaksine. I tillegg til boosterdose mot corona, dersom man har fått tilbud om det.

Nær 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom og komplikasjoner knyttet til sykdomsforløpet. Både Helsedirektoratet og FHI er bekymret for vaksinasjonsdekningen.

FHI har et mål om at minst 75 prosent av disse gruppene skal få influensavaksine. Så langt er det et stykke unna.

Særlig blant barn i risikogruppene er dekningen lav. Av mer enn 81.000 barn i risikogruppene fikk bare åtte prosent influensavaksine i 2021.

TA ANSVAR: Den beste beskyttelse for deg selv og dine nærmeste mot årets infuensa er å velge vaksine.

FHI-direktøren sier til NTB at fjorårets influensasesong ble forskjøvet til våren. Da så man at virusene hadde endret seg. I år ser man at virusene har endret seg ytterligere.

Helsemyndighetene ønsker også at alle som jobber med pasientkontakt i helsevesenet tar årets vaksine.

Ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog ble drøyt halparten av helsepersonellet vaksinert i fjor. For bare fem år siden var tilsvarende tall under 20 prosent.

Som også helsedirektøren poengterer, er det viktig at så mange som mulig tar vaksinen nå, for å få best mulig effekt før influensaen kommer for fullt.

Smittespredningen kan øke svært raskt dersom sykdommen rekker å sette seg i befolkningen.