Rishi Sunaks umulige jobb

KOMPETENT KAR: Storbritannias påtroppende statsminister Rishi Sunak har kvalifikasjonene i orden. Men han står overfor en nesten umulig oppgave.

Rishi Sunaks vei til toppen savner sidestykke i moderne britisk politikk.

Det er bare syv år siden Rishi Sunak ble valgt inn i Underhuset, som tidligere Tory-leder William Hagues etterfølger fra Richmond, nord i Yorkshire.

Siden 2015 har han både vært statssekretær, visefinansminister, finansminister og nå blir han altså øyrikets statsminister. Den yngste på et par hundre år.

Klarer Sunak (42) også å forene det dypt splittede partiet, reparere tilliten i egne rekker og kanskje til og med gjenreise De konservatives autoritet som Storbritannias eldste og mest suksessrike parti målt i valgseire, vil den styrtrike James Bond-entusiasten av indisk herkomst få plass i historiebøkene som toryenes redningsmann.

Hans 007-favoritt er for øvrig Roger Moore.

Men Rishi Sunak kan også føye seg inn i rekken av britiske statsministre med kortest regjeringstid.

For selv om mange – med god grunn – ønsker den nye partilederen og påtroppende statsministeren lykke til, er det også krefter innad i De konservatives rekker som gjerne ser at han mislykkes.

Ikke bare fordi enkelte oppriktig synes å mene at han har «stjålet valgseieren» fra Boris Johnson, ved at han i sommer utløste opprøret som tvang BoJo til å gå av. Men også fordi han i helgen nektet å inngå en avtale som kunne ha sikret Boris stemmer nok til å bli nominert i lederkampen.

Dersom det hadde skjedd, ville Boris etter alle solemerker blitt valgt av medlemmene i Det konservative partiet – den samme gruppen av overveiende hvite, bemidlede, godt voksne menn i midt- og sør-England som for noen uker siden utså Liz Truss som deres frelser.

Sommerens lederkamp viste at Rishi Sunak var den foretrukne kandidat blant regjeringspartiets parlamentarikere. Han fikk flest stemmer i hver eneste valgrunde, og hadde det vært opp til dem, ville den tidligere finansministeren allerede hatt toppjobben.

Medlemmene ville det som kjent annerledes.

De kjøpte ikke Sunaks advarsler om at det finansielle forelegget Lizz Truss serverte var «eventyrøkonomi», eller at hennes lånefinansierte skattekutt uten inndekning var dypt uansvarlig.

Dessuten mintes de hvem som indirekte fikk kastet Boris Johnson ut av Nr. 10 Downing Street.

For Rishi Sunak var BoJos utpekte finansminister og partiets odelsgutt som under normale omstendigheter – i den grad de lenger fins i Det konservative partiet – ville seilt opp som Boris Johnsons naturlige arvtager.

I stedet fikk han nok av sjefens løgner og ansvarsfraskrivelse, og gikk som første høyprofilerte statsråd ut av Johnsons regjering 5. juli i år.

Sunaks avgang var utbruddet som utløste den politiske tsunamien, da Boris Johnsons regjeringsmedlemmer vendte seg mot sin egen statsminister. To dager senere meldte BoJo sitt fratreden og regjeringens opphør.

Da hadde 62 statsråder, statssekretærer, personlige rådgivere og politiske sekretærer fra hans egen regjering, sagt at de ikke hadde tillit til statsministeren og fratrådte sine posisjoner med øyeblikkelig virkning.

Et tilsvarende internt opprør mot en sittende statsminister har ikke funnet sted siden Det konservative partiet med overveldende flertall stemte ned sin egen regjering i 1922, og regelrett avsatte David Lloyd George.

Et politisk jordskjelv, den gang, som ledet til opprettelsen av den såkalte 1922-komiteen for å forhindre at statsministeren (og ledsagende klakører) tar seg til rette på måter som skader partiet.

Det var 1922-komiteens leder anno 2022, sir Graham Brady, som fortalte Boris Johnson at siden han hverken hadde parlamentsgruppens eller regjeringens tillit, hadde han heller ikke partiets tillit, og anbefalte statsministeren å trekke seg frivillig.

Alternativt ville komiteen endre partiets regelverk, slik at Boris bli avsatt.

Samme beskjed fikk Liz Truss sist torsdag.

Hvis Rishi Sunak skal bli sittende til neste ordinære parlamentsvalg om to år, trenger han 1922-komiteens gunst. Da må han behandle, respektere og invitere de såkalte backbencherne – de menige parlamentarikerne i partigruppen – bedre enn sine forgjengere.

Første bud er å sette sammen en regjering som representerer alle fløyene i De konservatives rekker. Det gjorde hverken Boris Johnson eller Liz Truss. Begge valgte ja-folk og lojalister. Dermed kom de på kant med resten av partiet.

Sunak må også finne en vei inn i partiets medlemsmasse. At de nå er holdt helt utenfor avgjørelsen om ny leder og statsminister, styrker en allerede sterk kritikk om at parlamentsgruppen er en gjeng elitister.

Dette er et ekkokammer Boris Johnson og hans folk har visst å spille på tidligere. Ekkojamring i lokallagene har felt partiledere før. Blir den høy nok, vil kravet om nyvalg melde seg.

Det kravet er allerede sterkt til stede i befolkningen, og gjentas stadig oftere av opposisjonen. Ifølge meningsmålingene vil Labour vinne et valg nå med god margin.

Det vet alle i Tory-partiet også. Men De konservative er så splittet at selv om Rishi Sunak allerede har sendt signaler som har gitt finansmarkedene ny tro på det britiske lederskapet, mener mange at han må be velgerne om et selvstendig mandat.

Uten det har han ikke legitimitet til å lede landet. Tillit er ikke noe man får på walkover.

Blant de interne krefter som ønsker nyvalg er det sikkert også Johnson-lojalister som ønsker å straffe Rishi Sunak med et valgnederlag, slik at Boris kan komme tilbake som en potensiell redningsmann om fem år.

Langt flere har nok et mer realistisk syn på dette, og innser at regjeringsslitasje og personlige motsetninger gjennom 12 år ikke kan repareres med mer av det samme.

Det eneste som kan samle partiet, er en periode i opposisjon, slik at laget kan bygges på nytt.

Rishi Sunak er en annerledes politiker og en mindre splittende personlighet som går løs på sin nye jobb med de beste hensikter. Han har større faglig kompetanse og høyere integritet enn mange av sine kolleger.

Men det flyter så mye ondt blod i Det konservative partiets årer, at det er et åpent spørsmål om Sunak makter å gjenreise toryene og landets økonomi innen også han går over ende av politisk blodforgiftning.