ANALOGT COMEBACK: – Hvorfor velger ledelsen ved universitetene nå å fjerne videoopptak av forelesninger? Det må være frykten for at de digitale alternativene er mer attraktive enn de fysiske forelesningene.

«25 under 25»: Skru på igjen videokameraene i forelesningene!

Rektorene bør enten pensjonere motstanden mot opptak av forelesninger, eller vurdere selv om de skal gå av med pensjon.

SILJE MYREN JOHANSEN (23), student ved Norges Handelshøyskole

Ved studiestart i forrige uke var overraskelsen stor for mange studenter. Kameraene som tidligere filmet fysiske forelesninger var nå skrudd av, for godt. Nyinnkjøpt videoutstyr skal fremover støve ned for å få studentene tilbake på campus.

Med det rygger utdanningsinstitusjonene inn i høstsemesteret 2022 mens de tviholder på fortidens løsninger. Det er bakstreversk. Gammeldags. Og upopulært.

For det er ikke videoopptak av forelesningene som har holdt studentene borte fra campus de siste årene. Det var covid-19 og Bent Høies tommestokk.

Så hvorfor velger ledelsen ved skolene nå å fjerne videoopptak av forelesninger? Det må være frykten for at de digitale alternativene er mer attraktive enn de fysiske forelesningene.

Men savnet etter studentlivet på campus har vært stort for de aller fleste. Studielivet er tross alt ikke bare læring. Studietiden er festing, gruppearbeid, lesesalstimer, deltidsjobber og praksisperioder. Studenttilværelsen er hektisk, spennende og utrolig krevende på samme tid.

Videoopptak og streaming av forelesninger gjorde det utvilsomt enklere å få studiehverdagen til å gå rundt. Ved sykdom kunne man ligge hjemme i sengen og få med seg forelesningen digitalt. Nybakte mødre kunne amme samtidig som de deltok i undervisningen. I tillegg ble opptakene brukt som repetisjon og for å få bedre forståelse av fagene.

Realiteten er også at de aller fleste studenter må ha en deltidsjobb for å overleve. Særlig i disse dager hvor leiepriser, strømpriser og matpriser øker.

Opptakene av forelesninger ga studentene frihet og fleksibilitet til å styre egen studiehverdag, samtidig som det økte læringsutbyttet for mange. Derfor har opptak av videoforelesninger lenge vært en kampsak for studentene.

Digitale løsninger er kommet for å bli. Det å tilgjengeliggjøre kunnskap er en mulighet digitaliseringen har gitt oss. Den bør vi gripe med begge hender fremfor aktivt å motarbeide den. De første skolene som innser dette, vil vinne konkurransen om de beste studentene.

Det finnes utvilsomt uheldige konsekvenser av at forelesningene blir tatt opp. Noen studenter vil kanskje utsette forelesningene, og enkelte forelesere vil kanskje legge bånd på seg. Derfor bør ikke alt tas opp på video. Men institusjonene bør sikre et reelt digitalt alternativ til det som gjennomgås slik at læringen ikke går tapt ved fravær.

2022 bør bli året der vi pensjonerer tanken om studenter må sitte på skolebenken for å lære.

Hensikten med høyere utdanning er at studentene skal lære. Så lenge studentene når læringsmålene, jobber målrettet og kan tilby samfunnet den kompetansen som trengs, bør det være likegyldig hvordan.

Jeg mener ikke at digital undervisning bør erstatte den fysiske. Fysisk tilstedeværelse på campus har mange fordeler, og personlig foretrekker jeg å være på skolen. Likevel er ikke det alltid mulig, og det er heller ikke alle som lærer best på den måten.

På ett eller annet tidspunkt må rektorene på Norges høyskoler og universiteter innse at digitale alternativer har mange fordeler. Studentene selv ønsker dette velkommen.

Rektorene bør derfor enten pensjonere motstanden mot opptak av forelesninger, eller vurdere å gå av med pensjon selv.