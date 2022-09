Leder

Gorbatsjov endret verden

Det skjer, en sjelden gang, at ett enkelt menneske endrer verdens gang. Mikhail Gorbatsjov var en av de få.

Han påtok seg en umulig oppgave da han som generalsekretær i Sovjetunionens kommunistparti gjennom siste halvdel av 1980-tallet forsøkte å modernisere det skakkjørte sovjetiske imperiet.

Gorbatsjov klarte hverken å tilfredsstille dem som ønsket forandring, eller dem som ville bevare systemet slik det var. Klemt i midten, fikk han få venner og allierte med seg på sitt prosjekt.

Gorbatsjov ønsket å åpne samfunnet, skape en mer markedsrettet økonomi, og gi folket større frihet. Det skulle skje gradvis og kontrollert, innenfor den Sovjetunionen han kjente og hadde vokst opp med.

Slik gikk det ikke. Det endte med at Sovjetunionen falt fra hverandre. Og han selv ble skjøvet ut i kulden.

Nobels Fredspris ble 1990 tildelt Mikhail Gorbatsjov, men han var forhindret fra å motta den. Her gir Gorbatsjov sitt Nobelforedrag i Oslo Rådhus under Norgesbesøket 5. juni 1991.

Fred mellom blokkene

Men den kalde krigen tok slutt. Våpenkappløpet mellom øst og vest var over. Frykten for atomkrig forduftet - i hvert fall for en stund. Verden gikk inn i en periode preget av optimisme og fremtidstro. Det ble flere demokratier, økt respekt for lov og rett, for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Alt dette begynte med Gorbatsjov. Med hans erkjennelse av at det systemet han hadde tjent gjennom et langt liv, ikke lenger var bærekraftig.

Hverken for Sovjetunionen, eller for verden. Uten hans visjoner, og hans evne til å bygge bro, kunne den kalde krigen endt langt mer dramatisk. Nå ble det fred mellom de to blokkene som sto mot hverandre - uten at det ble løsnet et eneste skudd.

To modige menn: USAs daværende president Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov møttes i Reykjavik i oktober 1986. Et historisk møte.

Gorbatsjov var avgjørende. Men verden hadde en modig leder på den andre siden også. USAs daværende president, Ronald Reagan, var tidlig en nådeløs kritiker av Sovjetunionen.

Han kalte det for “det onde imperium”. Men da Gorbatsjov strakk ut en hånd, var Reagan der og tok imot den. De to var to modige ledere, på rett sted, til rett tid.

En av de aller største

De siste årene av sitt liv levde Gorbatsjov en tilbaketrukket tilværelse. Han ble aldri elsket av sine egne etter oppløsningen av Sovjetunionen. Selv om han ga russerne muligheten til å leve som frie mennesker, i et fritt samfunn.

Den muligheten ble forspilt den gangen. Akkurat nå tyder alt på at det er lenge til det russiske folk igjen kan få velge et liv i frihet.

Men mange andre i den tidligere østblokken slapp ut av det vanstyrte og undertrykkende imperiet. Og verden ble for en stund et tryggere sted, uten to atommakter som truet hverandre med gjensidig utslettelse.

Mange har mye å takke Gorbatsjov for. Han har skrevet seg inn i historien som en av de store. Ja, som en av de aller største.

