KRITISK: Det burde være enkelt å få gyldig fravær for religiøse høytider, mener lektorstudent Sabina Muratovic (22).

Skal det være så vanskelig å feire en høytid?

Søsteren min ønsket å ha fri fra skolen for å feire id. Svaret hun fikk fra den videregående skolen sin ga meg hakeslepp.

SABINA MURATOVIC (22), lektorstudent.

Her om dagen fikk jeg høy puls.

Lillesøsteren min, som går på en veldig stor og mangfoldig videregående skole, kom hjem og sa:

«Jeg fikk ikke godkjent fravær til id-feiringen, for foreldres godkjenning er ikke nok. De krever godkjenning fra en religiøs leder».

Jeg har alltid ment at fraværsgrensa har mange gode sider, men denne situasjonen fikk meg til å revurdere det.

Viken fylkeskommune har nemlig et dokumentasjonskrav hvis du skal feire en religiøs høytid - hvis du vil ha gyldig fravær.

Det kan for eksempel være en bekreftelse fra trossamfunnet.

Skal det virkelig være så vanskelig å få fri for å kunne feire en høytid med sammen med familien sin?

I dagens «moderne» Norge skulle man jo ikke tro det.

De fleste nordmenn har hørt om muslimenes fastemåned Ramadan. En høytid som krever mye tålmodighet, men aller mest glede. Det aller beste må vel være festen etter fasten, Id al -fitr. Gaver, god mat og familie.

På samme måte som at folk får fri for å feire jul, er id en høytid hvor man helst vil være hjemme, og få fri fra både jobb og skole.

Ingen elever trenger godkjenning fra Den Norske Kirke eller presten, for å kunne få fri fra skolen i den kristne høytiden.

Men her i Viken fylkeskommune kan man kreve det for andre religiøse høytider.

Er dette egentlig lov?

Ifølge opplæringsloven §2-11, har elever som tilhører et annet trossamfunn enn Den norske kirke rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet har helligdager.

At for eksempel en religiøs leder skal måtte godkjenne dette, gjør det hele ganske kronglete, rent praktisk.

For det vil si at min søster, eller hvem som helst som feirer id, risikerer å måtte kontakte en islamsk leder i Norge, bare for å få et godkjent fravær.

Regjeringen ønsker seg et samfunn uten diskriminering. Da må Viken fylkeskommune våkne opp og gå noen runder med seg selv.