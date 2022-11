Kommentar

Magisk Frp-triks

LOVER MER TIL ALLE: Sylvi Listhaugs Frp gjør det rimelig godt på målingene, men ligger for tiden ikke an til å få makt til å gjennomføre sitt alternative budsjett.

Med Sylvi Listhaugs tryllemilliarder kan alle få billigere mat, bensin og strøm.

De politiske partiene har lagt frem sine egne forslag til statsbudsjett de siste ukene. Millioner forflyttes litt hit og dit. Man kan fort forveksle SVs forslag med Høyres.

Forskjellene er ikke så store.

Bortsett fra Frp, da.

Partiet la frem sitt alternative budsjett torsdag.

Og det var et spiselig stykke papir. Bensinen skal bli åtte kroner billigere. Diesel syv kroner. Det skal bli mindre skatt og avgifter. Og det aller meste skal bli billigere.

Sukkeravgiften skal bort. Flypassasjeravgiften skal ikke gjeninnføres. Momsen skal kuttes. Det skal bli makspris på strøm på 50 øre for alle, også for næringslivet. Mer i pensjon. Og ikke noe grunnrenteskatt i oppdrett.

Og hvor skal de hente pengene på?

Sylvi Listhaugs triks er å tappe hele 27 milliarder fra Folketrygdfondet.

Og det er originalt!

Det ryktes at Siv Jensen på en middag i Folketrygdfondet en gang dro en spøk om at hun hadde funnet et nytt fond hun kunne tappe penger fra.

Nemlig Folketrygdfondet.

Nå er det ikke en spøk lenger.

Frp vil bruke 27 milliarder ekstra herfra på å nedbetale bompengegjeld, avvikle drivstoffavgifter, bygge flere veier, sponse strøm for næringslivet og mye mer.

Det er altså ikke Oljefondet vi snakker om. Men et fond hvor det hverken tas ut penger eller settes inn noe. Overskuddet brukes til å kjøpe flere aksjer.

Det er forunderlig at ingen har foreslått å ta ut penger herfra før. Man nå kommer sikkert en ansvarlig regjering snart til å stjele ideen.

Frp fremstiller det til og med som om de gjør Norge en tjeneste, fordi fondet er blitt for stort.

Men det er noen problemer her.

For Frp henter ut engangspenger som vil dra opp etterspørsel og forbruk. I neste omgang må de få ned igjen utgiftene, eller bruke mer fra fondet.

Det kan være riktig å ta ut penger herfra en eller annen gang. Men tidspunktet er maksimalt uheldig. Det måtte i tilfelle utredes nøye.

Men det høres jo herlig ut da!

Frps budsjett lover over 32 000 ekstra til en vanlig familie.

Og de har fått Finansdepartementet til å regne på både strømstøtten og kutt i avgifter, og de har funnet ut dette attpåtil får ned inflasjonen.

Dette er det samme som vi har sett med regjeringens strømstøtte. På kort sikt tar den ned inflasjonen. Men ikke på lengre sikt.

Den politiske opposisjonen har i høst vært enig med regjeringen i at vi må holde pengebruken under kontroll for å hindre mer prisstigning.

Ytre venstre må være grønne av misunnelse når de ser hva Frp har funnet på. For i dette lyset fremstår raddisene som gørrkjedelige, ansvarlige samfunnsøkonomer.

Da Rødt la frem sitt alternative budsjett var de opptatt av at de ikke bruker mer oljepenger enn regjeringen (innenlands), og at de ikke bidrar til mer prisstigning.

Frp er utvilsomt mer radikale. Og det eneste partiet som legger frem et ekte alternativt budsjett.

Men det er godt de ikke bestemmer.

For etter en omgang med det her, ville nok vinduskonvoluttene begynt å dukke opp.

Frp sier selvsagt at når krisen går over, da skal de stramme inn igjen. Men så enkelt er det ikke.

Frp trenger uendelig med fond de kan tappe.