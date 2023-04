Leder

Dette taper Putin på

Vladimir Putin taper når europeiske land klarer å samarbeide om energiløsninger for fremtiden. På grunn av en rask og vellykket europeisk omstilling kan ikke Putin lenger bruke energi som våpen.

Putin valgte konfrontasjon og konflikt. Som et resultat av dette mistet Russland sitt viktigste eksportmarked for gass.

Norge er i stedet blitt den største leverandøren av gass til Europa. I motsetning til Russland er Norge en pålitelig, likesinnet og langsiktig energipartner for EU.

Det er både naturlig og riktig at Norge også tar del i viktige og store prosjekter for en grønn omstilling.

Mandag morgen undertegnet statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen samarbeidsavtalen som kalles en grønn allianse.

Grunnlaget er lagt for et styrket samarbeid når det gjelder klima, energi og industri.

På åtte områder skal Norge samarbeide med EU om å bekjempe klimaendringer, redde biologisk mangfold, sikre kritiske råvarer og sørge for en grønn transportsektor.

Økt satsing på hydrogen og havvind er nevnt spesielt. Det er også karbonfangst- og lagring.

GRØNN ALLIANSE: Statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Brussel hvor de undertegnet en samarbeidsavtale.

Avtalen ble ikke undertegnet i fjor på grunn av uenighet mellom EU og Norge om fremtidig gass- og oljeutvinning. Nå er striden bilagt.

Som regjeringen har påpekt vil Europa trenge norsk olje og gass, også etter 2030.

Avtalen er imidlertid ikke juridisk eller økonomisk bindende. Verdien av alliansen må bedømmes på fruktene. Det er opp til myndigheter og næringsliv å gi disse målsettingene næring og vekst.

NY KRAFT: Nordsjø-stater vil øke utbyggingen av vindkraft til havs. Her en vindturbinpark nær New Brighton i Storbritannia.

Støre reiste fra Brussel til Nordsjøtoppmøtet i Oostende. Ledere for ni nordeuropeiske land var samlet for å planlegge økt satsing på havvind.

Et konkret eksempel er at Nederland og Storbritannia sammen vil bygge et anlegg i Nordsjøen som skal forsyne begge land med energi.

Havvind er en del av løsningen på Europas energibehov og et ledd i den grønne omstillingen. Det er behov for mer fornybar energi, både for å nå klimamålene og for å bli mer selvforsynte.

Putins invasjon av Ukraina var det endelige bevis på at Europa måtte frigjøre seg fra avhengigheten av russisk olje og gass.

Norge er en viktig partner i omstillingen. Nøkkelordene er energisikkerhet og energiuavhengighet. Norge bidrar som leverandør av gass og som deltaker i det grønne skiftet. Det er i vår interesse.