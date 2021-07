Kommentar

Deltaen splitter oss

Av Shazia Majid

NYTT EPISENTER: Over hele verden meldes det nå om kraftige utbrudd av deltavarianten. Indonesia er blitt episenteret i Asia. Her venter syke på å komme inn på sykehuset i Surabaya. Foto: JUNI KRISWANTO / AFP

Pandemien herjer med uforminsket styrke verden over. Men noen av oss er i ferd med å få et solid forsprang.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Blindt og brutalt. Coronaviruset har ikke gjort forskjell på folk. Kina, Italia, England, Peru, Russland, Brasil, USA, Spania, Sverige. Viruset har ikke tatt hensyn til landegrenser.

Slik var det før. Nå splittes våre veier. Skillet går ved inntoget av deltavarianten – og utrullingen av vaksineringen.

Nå gjør viruset forskjell på folk – de rike vaksinerte og de fattige uvaksinerte.

En ny tid

Vi er blant de rike snart fullvaksinerte – og våre dilemmaer er endret. Fra akutt livredning, hindre smittespredning og måneder i mer eller mindre isolasjon, til om vi skal slippe deltaen fri.

Altså en ny tid hvor økt smitte skal være normalen, ikke unntaket som utløser krigstyper og pushvarsler fra avisene.

Britene og nederlenderne befinner seg nå i den sære situasjonen. Hos førstnevnte har deltavarianten eksplodert.

Tallene som nå strømmer inn fra øyriket er egnet til å skape panikk. Men gjør det ikke.

Selv om nærmere 8 prosent av alle som nå blir testet i England tester positivt. Det indikerer skyhøy, uoppdaget smitte i samfunnet.

Smitten øker voldsomt i flere land i Europa, i Russland, og også USA opplever en økning.

Og verre skal det bli. I Storbritannia forespeiles 100 000 nye registrerte smittede og 200 døde daglig.

Likevel kjører statsminister Boris Johnson på med tilnærmet full åpning av samfunnet 19. juli. Det innebærer blant annet at nattklubbene åpner.

KJØRER PÅ: Boris Johnson går først og løfter omtrent alle restriksjoner i England kommende mandag. Det gjør han midt i en kraftig smittebølge. Her er han utenfor 10 Downing Street i forkant av EM-finalen 9. juli. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

Hvis ikke nå, når?

Nederland har gjort det samme som britene, og ser nå en 500 prosent økning i smitten. 37 prosent av smitten stammer fra barer og nattklubber.

Og som i Storbritannia er det størst økning i smitte blant de yngre, hvorav mange er uvaksinerte.

De engelske helsemyndighetenes svar til sjokkerte kritikere er: Hvis ikke nå, når? Når skal normaliteten returnere? Hva må til om ikke en befolkning hvor snart 90 prosent over 18 år har fått minst én dose og to av tre er fullvaksinerte?

Kobling brutt

Ser vi på tallene for sykehusinnleggelser og dødsfall så langt har kritikerne av frislipp en dårlig sak.

Sykehusinnleggelser øker på langt nær så kraftig som smitten. I Nederland er økningen på moderate 11 prosent. I Storbritannia er den høyere, men minimal sammenlignet med smitteeksplosjonen.

Alt tyder på at koblingen mellom smittespredning og sykehusinnleggelser og død er betydelig svekket.

Og dermed faller mye av grunnlaget for inngripende restriksjoner. Normalen kan se ut til å være innen rekkevidde.

Fotballfest i England. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Det store skillet

Men det er her. Andre steder i verden er normalen en utopi.

Afrika er midt i sin tredje bølge. Smitten er fullstendig ute av kontroll.

Sør-Afrika og Namibia er blant landene i verden med høyest antall registrerte smittede per hundre tusen. De virkelige tallene er antagelig mye, mye høyere.

Det er tydelig når hele 24 prosent av dem som testet seg i Sør-Afrika 13. juli, var smittet. 65 000 har hittil dødd med covid-19. Også her er mørketallene store. Overdødeligheten (excess deaths) siden våren 2020 viser nemlig over 180 000 døde.

På toppen av dette kommer voldelige opptøyer, som ikke bare har tatt 72 liv denne uken. Men det har også påvirket både vaksineringen og sykehusinnleggelser kraftig. For ikke å snakke om mulige supersprederhendelser.

Nesten ingen fullvaksinerte

Dette er tilstanden mens deltavarianten så vidt har rukket å etablere seg. I et land som står mer eller mindre helt forsvarsløst mot den hittil mest smittsomme varianten.

Bare 3,6 prosent av voksne sørafrikanerne er fullvaksinert.

Ellers på kontinentet (Afrika sør for Sahara) står det om mulig enda dårligere til.

Nabolandet Namibia har så langt mottatt skarve 24 000 AstraZeneca doser gjennom det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax.

I (sørøst) Asia, som så langt i pandemien har klart seg rimelig bra, tikker det nå inn daglige meldinger om rekordutbrudd av deltavarianten. I Myanmar har det oppstått akutt oksygenmangel. Indonesia har blitt det nye episenteret hvor man denne uken registrerte sin verste smittedag med 50 000 nye tilfeller på et døgn. Rekorder settes også i Sør-Korea, Malaysia og Vietnam. Hos sistnevnte er bare 0,4 prosent fullvaksinerte, ifølge VGs oversikt.

Også i Latin-Amerika ser man en rask økning i smitte i land som Mexico, Guatemala og Cuba.

FORSVARSLØSE: Svært få i Sør-Afrika har fått vaksine. Bare 8 prosent har fått førstedosen. Her protesteres det for å ta i bruk russiske og kinesiske vaksiner, siden Europa har sviktet Afrika i levering av vaksiner. Bildet er tatt i Pretoria 25. juni. Foto: Alet Pretorius / AP

Dele med andre

Akkurat nå er det altså bekmørkt der ute.

Deltaskyene her hjemme og i store deler av Europa er som slørskyer å regne i forhold. Vaksineringen gir oss et etterlengtet opphold. Et forsprang i en kamp vi ikke vet hvor lenge varer, og hvordan vil utspille seg fremover.

Men det er klart nordmenn med sin kjøpekraft og skyhøye vaksinasjonsvilje er i en særstilling. Slik britene og nederlenderne er. Det er en privilegert posisjon. Og det skal vi ikke har dårlig samvittighet for.

Vi må bare tenker over om vi skal dele mer vaksiner med de fattige. Vi har hørt det utallige ganger. Ingen er trygge før alle er trygge.

De vanskelige spørsmålene

Vi står overfor viktige og vanskelige avgjørelser i møte med deltavarianten. Avgjørelser som vil utgjøre forskjellen mellom liv og døde for enkelte av oss.

Vi skal bestemme hvor høy smitte vi kan leve med som fullvaksinerte. Hvor mange dødsfall og hvor mye sykdom er ok, slik den er ok ved influensa? Hva med faren for lang-covid? Hva med vaksineringen av barn?

Og ikke minst, hvis ikke nå, når kan vi gjenoppta et normalt liv?

Uansett hva som kommer, og hva vi her i Norge bestemmer oss for å gjøre. Så må vi ikke glemme Sør-Afrika, Indonesia, Myanmar og resten av den fattige verden.

Våre veier har riktig nok skilt lag. Men bare inntil neste variant, eller neste pandemi dukker opp.