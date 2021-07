Leder

Krymp kvartalet!

NYTT REGJERINGSKVARTAL: Ingen er uenig i at regjeringskvartalet skal bygges opp igjen. Men er det nødvendig å samle alle departementer på samme sted? Foto: Statsbygg/Team Urbis / Statsbygg

Nå skal regjeringen vurdere å krympe det nye Regjeringskvartalet, melder Aftenposten. Det er i så fall ikke et øyeblikk for tidlig.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Jevnlig lekker det informasjon om «uforutsette kostnader» og «justerte overslag» i forbindelse med byggingen av nytt regjeringskvartal.

Mens Oslo-byråd Lan Marie Berg (MDG) måtte gå av på grunn av en for sent rapportert budsjettsprekk på 5,2 milliarder kr, sitter det fortsatt en kommunalminister fra Høyre som i fire måneder holdt tilbake informasjon om en langt drøyere prisøkning for nytt regjeringskvartal.

I 2014 ble de nye departementskontorene på Hammersborg stipulert til 15,5 milliarder kr. I fjor kom det en kvalitetssikringsrapport (KS2) hvor sluttsummen ble oppjuster til 36,5 milliarder. KS2 er datert 6. juli, men konklusjon og anbefalinger ble presentert for oppdragsgiverne 8. og 15. juni. Det står i forordet.

Først 15. oktober ble rapporten presentert for Stortinget og gjort kjent for offentligheten.

les også Klimajubel for omstridt bygg

Da «nyheten» sprakk sa Sps Marit Arnstad til Dagbladet «Vi kan ikke forsvare en slik pengebruk. Hvis Sp kommer i regjering kan byggingen bli stanset.»

Samtidig har hverken Sp eller Ap, som også har hatt innsigelser mot prislappen, stemt for SVs forslag om en ny vurdering av hele prosjektet.

For en måned siden meldte NRK om en ny sprekk: Energiløsningen med sjøvann fra Oslofjorden til både kjøling og oppvarming av regjeringskvartalet blir dobbelt så dyr som beregnet. Dermed kan ytterligere 2,8 milliarder kr. legges til den eskalerende sluttsummen.

Dagsrevyen spør Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum: «Hvis du får makt til høsten – vil du da stanse denne energiløsningen?» Han svarer:

«Det tror jeg vil være for sent. Når man først har satt i gang, har millionene og etter hvert milliardene begynt å løpe.»

Betyr det at all indignert støy Sp har laget om nytt regjeringskvartal bare har vært spill for velgergalleriet?

les også Dette blir trolig Norges dyreste vei

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) har fått mye kjeft for håndteringen av saken. Likeså hans gretne avvisning overfor alle som stiller spørsmål ved kostnader og utforming av det nye kvartalet.

Kanskje er han bare lei av å måtte forsvare et gigaprosjekt der hovedpremisset – samlokalisering av alle departementene – i utgangspunktet var den rødgrønne regjeringens kongstanke.

Kall det i så måte en skjebnens ironi at det nå kanskje blir den borgerlige regjeringen som likevel klarer å kutte i prosjektet, og samtidig ivareta både progressive miljøkrav og sikkerhetsaspektet, som lenge har vært et altoverskyggende og nesten udiskutabelt premiss.

les også Regjeringskvartalets sikkerhet

Forleden skrev tre av sikkerhetsekspertene som har vært med på å utrede konsekvensene av sikringen av Regjeringskvartalet at «folks sikkerhet er i fare» på grunn av prosjektet. Samlokaliseringen gjør det til Oslos fremste terrormål.

Vi har lenge argumentert for at regjeringskvartalet må skaleres ned, blant annet ved at departementene forblir der de er i dag. Det er brukt store summer på midlertidige sikkerhetstiltak. Man må forutsette at disse bygningene er forsvarlig sikret etter sikkerhetsloven. Da må det også forutsettes at sikringen kan gjøres permanent.