ENDRING: For første gang i USAs historie er det mer vanlig å ikke gå i kirken enn å gå i kirken. Foto: Klaudia Lech

Debatt

En nasjon uten Gud

Den største religiøse bevegelsen i USA består av dem som faller fra. For et land som bekjenner sin tillit til Gud på dollarseddelen, er det intet mindre enn dramatisk.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Splittelsen mellom yngre og eldre amerikanere er tydelig på alle landets kirkebenker. Det er ikke bare alvorlig for den som tror at troen er avgjørende for etterlivet, og som gråter for sine sønners og døtres skjebne. Det er også alvorlig for samfunnslivet.

I den samfunnsvitenskapelige klassikeren «Bowling Alone» (2000) skrev Robert Putnam om et amerikansk samfunn i oppløsning, der individualisering og kapitalisering gjorde at enhver ble overlatt til seg selv. Trossamfunnene har vært en viktig motvekt til dette. Nå trues også disse.

Det er mange årsaker til frafallet. Det handler ikke bare om oppgjør med moralske normer som i stadig større grad står i opposisjon til resten av samfunnet. Det handler heller ikke bare om oppgjør med teologi om himmel og helvete, frelste og ufrelste. De siste årene har det vel så mye handlet om giftermålet mellom evangelikal kristendom og Donald Trump.

Mange millennials kjenner seg ikke igjen i en tro som først og fremst ser ut til å gagne middelklassens hvite, privilegerte menn. Oppgjøret med strukturell rasisme, avdekkingen av overgrep mot urfolk, drapet på George Floyd, alt dette står i sterk kontrast til måten evangelister som Kenneth Copeland og Trump-rådgiver Paula White profeterte og talte i krigstunger for å gjøre valget til en åndelig kamp.

Mange amerikanere orker ikke mer av det, de sier takk for seg.

les også Frelseren som feilet

Tallene er tydelige:

I 1951 var 73 prosent av befolkningen medlemmer av et trossamfunn. I 2020 var tallet falt til 47 prosent.

Mens 66 prosent av amerikanere født før 1946 er medlem av et trossamfunn, er tallet 36 prosent for millenniumsgenerasjonen.

21 prosent av amerikanere regner seg nå som ikke-religiøse.

For første gang i USAs historie er det mer vanlig å ikke gå i kirken enn å gå i kirken.

Det vil imidlertid ikke si at amerikanere er mindre opptatt av åndelighet enn før. Mye tyder på at troen blir mer privatisert, og at den foregår mer på internett enn i etablerte forsamlinger. Det har ikke minst pandemien bidratt til. Faktisk ser det ut til at pandemien har gjort folk mer opptatt av åndelige spørsmål.

les også Kristen-redaktør: – Trump-bevegelsen er død

En av dem som har merket effekten av det, er fransiskaneren Richard Rohr og hans senter i New Mexico. Det siste året har senteret vært pandemi-stengt, men pågangen etter hans nyhetsbrev og nettbaserte kurs har skutt i været.

Richard Rohr er ikke noen nykommer, han har fungert som åndelig veileder i femti år. Noen kjenner kanskje til hans arbeid med enneagrammet, som er et verktøy for å utforske sin egen personlighet.

Men de siste årene har hans blanding av katolsk kristendom, jungiansk psykologi, buddhisme og urfolkstro gjort ham til en internasjonal kjendis, med tilhengere som Oprah Winfrey, Bono og Melinda Gates. For ikke å snakke om hundretusener av unge amerikanere på flukt fra foreldrenes tro.

For to år siden utkom boken «The Universal Christ», som har fått kritikere til å kreve at Rohr ekskommuniseres fra den katolske kirke. For greit nok, Rohr får mange til å bli begeistret for den kristne tro.

Men han påstår også at Jesus ikke er den eneste veien til Gud. Det har falt mange kristne tungt for brystet. For mange evangelikale kristne er det vanskelig nok å anerkjenne katolikker som ordentlige kristne.

les også Se sommerens anbefalte dokumentarer her

Richard Rohr står plantet i den ortodokse tradisjonen, særlig Frans av Assisi, som så Guds nærvær i hele skaperverket. Rohr mener at vestlig kristendom i altfor stor grad har fokusert på mennesket Jesus. Han går langt i å hevde at behovet for å dele folk inn i frelste og ufrelste handler om åndelig umodenhet.

Han kritiserer også kristne som har gjort kristendom til en øvelse i rette meninger for å sikre seg et evig liv i himmelen. Et kristent liv viser seg i samfunnsengasjement, mener Rohr. Et samfunnsengasjement uten åndelig praksis gjør imidlertid at folk knytter sin identitet til kampen, og slik står de i fare for å brenne seg ut.

Derfor handler de daglige nyhetsmailene hans først og fremst om ulike former for bønn og meditasjon, i tillit til at den som får avstand til egne tanker og følelser, lettere kan ta til seg nye. Rohr er en dypt åndelig mann, og mener oppriktig at bare et liv i nær kontakt med Gud kan gi den styrken man trenger for å endre verden. Derfor er det også vanskelig for utenforstående å kritisere ham.

Også fordi det er vanskelig å se at de har råd til det, dersom målet er et fortsatt religiøst USA. 23 prosent av amerikanske ungdommer tilhører såkalte «nones», det vil si at de aldri har vært en del av et trossamfunn. Til The New Yorker uttalte Rohr i fjor at han ikke tror disse er motstandere av religion per se- de ser bare ikke hva religion har med dem å gjøre.

les også Republikaner-konferanse i USA: Viser frem Trump i gull

USA etter Trump er et skadeskutt syn. Det er også et land som er i ferd med å ta tak i dype traumer. For mange betyr det å vende seg vekk fra foreldrenes tro, en tro som har bidratt til å undertrykke og kneble de marginaliserte.

Det betyr dessverre også at konspirasjonsbevegelser som QAnon har fått økt oppslutning i vakuumet etter evangelikal kristendom. Der man tidligere ventet på at Jesus skulle komme igjen og rydde opp, venter mange nå på at Donald Trump skal vende tilbake fra golfbanen. Tap av tro er en rystende prosess, ikke bare på et individuelt plan.

Dersom USA igjen skal bli en nasjon under Gud, trengs det helt klart en opprydning. Det er ikke gitt at Richard Rohr er i stand til å gjøre den alene. Derfor er det spennende å se hva den nye presidenten vil bety for utviklingen i amerikansk religiøsitet.

Der Trump knyttet til seg evangelikale kristne, er Joe Biden uttalt katolikk med et like uttalt sosialt engasjement, som nettopp knyttes til troen. Det kan bygge bro over den dype kløften mellom konservative kristne republikanere og ikke-religiøse demokrater.

Sikkert er det i hvert fall at noe er på gang. Og det er på tide. En nasjon som i stor grad er bygget på engasjementet til religiøse fritenkere, vil havne i en alvorlig identitetskrise dersom disse utfordringene ikke blir møtt.

På den annen side viser nettopp amerikansk historie hvilken kraft som ligger i et religiøst engasjement. Det kan bygge nasjoner. Og det kan rive dem ned.