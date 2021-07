Oleanna Utgård-Weltzien FOTO: Privat

Debatt

Møt terror med inkludering

I år er det ti år siden massakren der altfor mange mennesker ble offer for hat. Vi lovte hverandre mer demokrati og åpenhet, men undersøkelser viser at det har gått i motsatt retning siden 22. juli 2011. For å snu trenden er vi nødt til å begynne å inkludere.

OLEANNA UTGÅRD-WELTZIEN (15)

Ytterliggående og radikale organisasjoner må inviteres inn til debatt for å unngå undertrykkelse av dem. Undertrykkelse skaper et raseri og hat mot resten av samfunnet og etablerer en «de mot oss»-holdning. Det får også radikale til å konspirere og ideologier og tanker blir mer ekstreme.

Ved å gjøre subkulturer til en del av storsamfunnet tar vi bort det som gjør at ensomme sjeler trekkes mot disse organisasjonene og lar dem vokse. Vi fjerner mystikken ved dem når de slipper til på NRKs «Debatten» og forhindrer dermed medlemstall å øke og ideologiene å bli mer ekstreme.

Derfor blir jeg redd når det foreslås at organisasjoner som SIAN ikke skal få demonstrere og spre sitt budskap. Ja, de sprer fremmedfrykt og til dels hat, men det vil være enda farligere å ikke la dem slippe til. Det vil bli en grobunn for hat og frustrasjon.

Utenforskap og hat kombinert med ekstreme holdninger vil ikke bare kanskje, men garantert eskalere til vold.

Vi lærer mer og utvikler oss mer som samfunn hvis alle får være med å påvirke utviklingen. Og kanskje enda viktigere, så må alle i samfunnet henge med i utviklingen. Dette forutsetter igjen det førstnevnte.

Derfor må vi ut med cancel culture, vanen vi etterhvert har fått med å boikotte alle vi ikke liker eller er enige med. Boikott fungerer kun til den ene av partene har nok makt til å ikke påvirkes eller rammes nevneverdig av boikotten. Boikott bidrar også til å skape avstand mellom ulike deler av samfunnet.

Vi må møte ekstreme holdninger og meninger med motargumenter, i stedet for å stille spørsmål ved om de burde få lov til å ytre seg.

Bare slik kan ekstreme handlinger modereres, samfunnet samles og flere terrorangrep forhindres.