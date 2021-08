Kari Elisabeth Kaski Foto: Terje Bringedal

Svar til Morten Christophersen om formuesskatt

Formuesskattedebatten handler selvsagt om landets aller rikeste. Om Gustav Witzøe, Stein Erik Hagen og Kjell Inge Røkke. Om mange av landets aller rikeste som i praksis ikke lenger vil betale personlig skatt dersom formuesskatten forsvant. Men først og fremst handler debatten om hva slags samfunn vi skal ha, hvor store forskjellene skal få lov til å bli og om den felles velferden vår.

KARI ELISABETH KASKI, finanspolitisk talsperson i SV

Skatten handler også om forskjeller i makt. Makt til å påvirke samfunnsutviklingen og politikken som føres. Fram mot valget vil vi bli fortalt av noen av landets rikeste og mektigste hvor ille formuesskatten er. Uten faglig belegg for at den skader norske bedrifter eller norsk eierskap.

Det har ikke meg bekjent noensinne vært et eksempel på en bedrift som ikke får den finansieringen den trenger på grunn av at eierne må betale formuesskatt. For formuesskatten er ikke en skatt på bedrifter, men på privatpersoners personlige rikdom.

Jeg kan jo skjønne at Witzøe vil beholde mest mulig av pengene han sitter på, og bruke den på det han selv ønsker. Det vil nok en vanlig lønnsmottaker også, som betaler 30 prosent av lønna si i skatt. Men hvis en er enig i prinsippet om at en skal bidra og skattes etter evne, må en også kunne være enig i at formuesskatten er nødvendig.

Særlig når forskning viser at landets rikeste betaler langt mindre i skatt prosentvis enn en vanlig lønnsmottaker gjør. Formuesskatten gjør at du har bittelitt mindre formue, men du har fortsatt mye penger.

SV foreslår å gjøre skattesystemet langt mer omfordelende. Vi vil øke formuesskatten og skatt på høye inntekter og gjøre både formuesskatten og inntektsskatten mer progressiv, så de med størst formue og inntekt betaler en større andel enn folk flest. Det betyr at vi også vil senke skatten på vanlige arbeidstakeres lønn. Økt skatt på formue og arv og lavere skatt på vanlige folks inntekter er uten tvil samfunnsøkonomisk klokt og vil gi økt verdiskapning i Norge.

Det er heller ikke belegg for å si at formuesskatten forhindrer norsk eierskap og gjør at nordmenn ikke vil putte pengene sine i for eksempel aksjer i Salmar.

For det første er ikke skatt på rikdom, på formue totalt, særlig høy i Norge sammenliknet med i andre land. Vi ligger under snittet i OECD.

For det andre vil jo en nordmann med penger til overs, eller stor formue, måtte plassere det i noe uansett. Om det er i aksjer i Salmar eller i banken – det vil fortsatt betales formuesskatt (selv om aksjene kanskje gir bedre avkastning enn bankkontoen). Så argumentasjonen om at formuesskatten forhindrer norsk eierskap henger rett og slett ikke på grep.

Nå er det også ganske mye som tyder på at Norge er et svært godt land å være rik i. Vi har flere dollarmillionærer per innbygger enn USA. At enkelte av milliardærene våre ønsker å betale mindre i skatt er en ærlig sak.

Men da får de være ærlige om at det er deres egen skatteregning de ønsker å redusere, og ikke late som om det er av hensyn til fellesskapet.