Ærlig arbeid

Vi som er unge i dag krever ikke gull og grønne skoger, bare et stabilt arbeidsliv. Vi ønsker å gjøre et ærlig arbeid, men da må vi først få mulighet til det.

Solveig Skaugvoll Foss FOTO: Kristian Myhre

SOLVEIG SKAUGVOLL FOSS, 1. kandidat til Stortinget for SV i Vest-Agder

Vi som er unge i dag går et ustabilt arbeidsliv i møte.

Jobbene våre spiller en stor rolle i livene våre, og i en tid hvor boligprisene stiger til værs og flere av oss tidlig må sette oss i stor gjeld for å eie et sted å bo, trenger vi forutsigbarhet.

Jeg har ennå ikke fylt 25 år og derfor ikke rukket å være innom så mange jobber. Men allerede i mine første år i arbeidslivet har jeg opplevd mange av tendensene som dagens unge i arbeidslivet dessverre har blitt vant til:

Jeg har jobbet i en stilling som på papiret var midlertidig, men hvor arbeidsgiver likevel tidlig spurte meg om hvor lenge jeg så for meg å bli værende. Tidsavgrensningen i kontrakten var altså i realiteten bare en utvidet prøveperiode, i tilfelle arbeidsgiver fikk lyst til å erstatte meg.

Flere av jobbene jeg har hatt har også vært lønna langt under tariff, og jeg har hatt flere arbeidsgivere som sniker seg unna å gi overtidsbetaling.

En gang jobbet jeg i en prosjektstilling hvor både oppgavene som tilhørte stillingen og finansieringsutsiktene til «prosjektet» tilsa at den virkelig skulle vært en fast stilling. Dette ble også bevist hver gang noen sluttet i stillingen, og den ble utlyst gang på gang med den samme treårsrammen, uansett hvor lenge «prosjektet» allerede hadde vart.

På tross av disse opplevelsene har jeg vært blant de heldigste unge menneskene i arbeidslivet.

En stor del av grunnen til dette er at mange av jobbene mine har vært fulltidsjobber.

I flere andre bransjer, særlig de kvinnedominerte, er det totalt urealistisk å få seg en fulltidsstilling når en starter å søke på jobber. Først når en har opparbeidet seg ansiennitet og jobbet hardt for å dokumentere behovet kan en håpe på den slags luksus.

Jeg har også flere venner som ikke har sjans på å få seg jobb gjennom noe annet enn bemanningsbyråer.

Noen av disse sliter stort med å få nok vakter, og dermed nok inntekt for at det skal gå rundt. Andre jobber i praksis fulltid, bare uten rettighetene fast ansettelse ville ført med seg.

Barnehager er blant arbeidsplassene som ofte benytter seg av bemanningsbyråer. Dette på tross av at mange barnehager har et så jevnt og forutsigbart behov for vikarer at vikarene like gjerne kunne vært fast ansatte, spesielt om flere barnehager samarbeidet om felles vikarløsning.

Et land med et så sterkt trepartssamarbeid som Norge burde klare bedre enn dette.

Og vi som skal ut i arbeidslivet nå både fortjener og behøver bedre enn dette. Veien til boliglån blir enda lenger når en ikke kan vise til fast jobb, og evnen til å betjene lånet synker i takt med stillingsprosenten.

En nøkkel til suksess for det ryddige og seriøse arbeidslivet har alltid vært fagorganisering. Når ansatte samler seg og melder seg inn i fagforening får de mer makt i lag enn de har hver for seg. Maktforholdet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden jevnes ut, og de gode felles løsningene blir lettere å finne.

Nå er LOs sommerpatrulje ute og forteller unge arbeidstakere på sommerjobb om hvilke rettigheter de har, og sjekker ut om arbeidsmiljøloven blir brutt. Det er nødvendig, fordi opplæring i disse rettighetene har en forsvinnende liten plass i skolens læreplaner. Jeg håper de også får vervet noen nye medlemmer, for organiseringsgraden blant unge er for lav.

Samtidig som fagbevegelsen gjør sin viktige jobb, må partiene på venstresiden levere i en ny rødgrønn regjering til høsten. I SV ønsker vi blant annet å avvikle bemanningsbransjen og å sikre fullt fradrag for fagforeningskontingenten.

Vi som er unge i dag krever ikke gull og grønne skoger, bare et stabilt arbeidsliv. Vi ønsker å gjøre et ærlig arbeid, men da må vi først få mulighet til det.