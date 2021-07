PROVOSERT: – Galskap, skriver innleggsforfatteren om sparkesykler. Foto: Aleksander Myklebust

En helsefiende!

I juni har bruk av el-sparkesykkel ført til 421 større og mindre ulykker, og Bergen legevakt har nok en portefølje av samme slag. Unge mennesker bruker visst ikke beina lenger.

TERJE HAUGOM, samfunnsdebattant

Ikke bare på grunn av nettbrett og lignende, men nå på grunn av disse «vinglepetterne» på to hjul.

Profitt-jegerne bak hele dette helsefarlige påfunnet har kynisk spekulert i barn og unges lettlurte tilvenning og avhengighet.

For oss som observerer galskapen, er det sjokkerende å se så mye vanvittig kjøring, i bilvei og på fortau, null respekt for gående og trafikkregler ellers, to og tre kommer sjanglende på én el-sparkesykkel, noen i fylla, og svært få med hjelm!

Det bare MÅ skje ulykker, og flere vil dø på grunn av dette hasardiøse påfunnet! Hva gjør man ikke for å tjene penger!?

Stortinget og regjeringen MÅ innse at et landsomfattende forbud mot bruk av slike farlige doninger bare MÅ komme, før liv går tapt!

Slik det nå ligger an, vil de som produserer krykker, rullestoler, proteser og gravsteiner gå en hektisk tid i møte!

