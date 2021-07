SVARER: Anne-Cecilie Kaltenborn og Petter Haas Brubakk svarer Abelias Nils-Ola Widme. FOTO: Privat

Konkurranse på like vilkår er ikke hodeløs politikk

Det er ikke vanskelig å forstå at Abelias Nils-Ola Widme er skuffet over at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet reduserte bevilgningene til fire forskningsaktiviteter med 93 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett 2021. Frustrasjon er imidlertid ingen unnskyldning hverken for Widmes lettvinte omgang med fakta, eller overflatiske tilnærming til mat- og drikkenæringen i Norge, i hans artikkel i VG 16. juli 2021.

Kommentar til innlegget "Fanta over forskning" i VG 16.07.21

ANNE-CECILIE KALTENBORN, administrerende direktør i NHO Service og Handel og PETTER HAAS BRUBAKK, administrerende direktør NHO Mat og Drikke

Det er et betydelig avgiftsgap på mat- og drikkevarer mellom Norge og Sverige. Konsekvensen av dette har vært en høy og sterkt økende grensehandel med påfølgende tap av norske arbeidsplasser, verdiskaping og avgiftsinntekter. Den stengte grensen under pandemien har for alvor vist hva grensehandelen koster Norge hvert eneste år.

En pilotundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå anslo i 2020 at varer som er «høyt avgiftsbelagte» i Norge; brus og mineralvann, alkohol, snus og tobakk samt godteri og sjokolade, representerte cirka halvparten av det norske forbrukere handlet for på den andre siden av grensen.

Brus og mineralvann stod alene for 11 prosent av all grensehandel; nesten en fordobling på ti år.

At stortingsflertallet fjernet den 97 år gamle avgiften på alkoholfrie drikkevarer i revidert nasjonalbudsjett i år, betyr at norske drikkevareprodusenter og dagligvarehandel kan konkurrere på likere vilkår med de svenske aktørene.

NHOs økonomer har beregnet at under gitte forutsetninger for avgiftsharmonisering med Sverige, vil dette kunne gi en sysselsettingseffekt på opp mot 8.000 arbeidsplasser i den norske verdikjeden for mat og drikke.

Bedriften Widme forsøker å bruke som sannhetsvitne på at avgiftskutt ikke virker, har ellers uttalt at den må øke sin bemanning med om lag 10 prosent dersom etterspørselen holder seg på det nivået vi har sett under pandemien.

Det finnes ingen andre grep som vil redusere grensehandelen så effektivt som en avgiftsharmonisering med Sverige.

Mat- og drikkenæringen er den største fastlandsindustrien i Norge. Ingen næring sysselsetter så mange som dagligvarehandelen. Fra jord til bord omstilles, automatiseres og robotiseres verdikjeden for mat og drikke i Norge.

Den internasjonale konkurransen er økende, og prispresset stort. Bedriftene er kunnskapsintensive, forsker og innoverer, enten for å utvikle nye forretningsmodeller eller for å møte endrede forbrukervaner. Mange av Abelias medlemsbedrifter har kunder nettopp blant mat- og drikkeprodusentene og i dagligvarehandelen.

Nils-Ola Widme må naturligvis stå fritt til å mene at stortingsflertallet foretok en «hodeløs prioritering» da beslutningen om konkurranse på litt likere vilkår med Sverige ble fattet. Eller at dette var «valgflesk med bitter ettersmak» i motsetning til enhver statlig krone bevilget til forskning, som han mener at representerer fremskrittet.

Det kan stilles spørsmål ved om denne måte å argumentere på underbygger Abelias ambisjon om å være drivkraft for kunnskapssamfunnet. Vi er uansett helt uenig.

Derimot mener vi at konkurranse på like vilkår alltid er riktig. Derfor var avgiftskuttene i revidert nasjonalbudsjett på sin plass!