8 om 8. mars: Hadet «generasjon prestasjon» - hei «generasjon stress»

Vi unge blir ikke lenger syke av «flink pike-syndromet». I dag er vi generasjon stress og generasjon A4.

CECILIE GRYTE FJELLDAL (18), skoleelev

For tiden er jeg inspirert. Kvinnedagen 8. mars ga meg kanskje et ekstra piff. Det kribler i topplokket etter å inspirere flere unge til å finne sin vei.

Ungdommen i dag er ikke generasjon prestasjon. Vi unge blir ikke lenger syke av «flink pike-syndromet», men vi bærer fortsatt smitte. Om vi ikke gjør en endring fører vi smitten videre, og slik går sirkelen.

I dag er vi generasjon stress og generasjon A4. Også en form for prestasjon, bare på andre premisser. For mange er livet planlagt innenfor rammene av et A4-ark, som inneholder blant annet skole, jobb, familie og venner. Her er det skummelt at vi glemmer det viktigste, som burde være plantet i midten av A4 arket. Hva med oss selv?

Å ta vare på seg selv gjøres ulikt hos alle. Det kan være i form av en idrett, en hobby eller egen lidenskap. For noen er det å være en ressurs for andre, vise omtanke og omhu for andre mennesker. Være en hjelpende hånd eller en skulder å gråte på.

Alt i alt er dette ting som gir oss glede. Ingen kan med hånda på hjertet si at «Ja, jeg vet meningen med livet». Det store spørsmålet, eksistensen er for overveldende for hjernen vår å forstå. Det er nok ikke til å forstå heller. Hvor er spenningen om alle visste hvorfor vi var her? Om vi alle hadde hensikten til eksistensen og liv på jorda, hadde livet og beboerne på denne planeten vært noe helt annet enn den er nå i dag.

La oss si meningen var at vi skulle leve dette A4 livet. Man blir født, går i barnehage, videre til skolen, forsetter utdanningen, jobber og pensjonerer seg. Spørsmålet er om vi hadde hatt like høy grad av kreativitet, selvrealisering og reflektering.

Om du har svaret skrevet i en krøllet papirball liggende i hånda, ville du valgt å være leve etter svaret eller tatt til mot å kastet papirballen i søpla?

Her er det uendelig med ulike begrunnelser.

Poenget er at om vi i dag lever etter «valgte» normer og regler, en uskrevet plan vi ubevisst følger, moser det evnen til å nyte livet på sin egen måte.

Dette sier jeg med sikkerhet, fordi jeg kjenner flere som er helt utslitte.

Det er ikke lenge før en møter veggen, og for noen er den nærmere enn de tror. Det bringer meg tilbake til generasjon stress. Vi stresser og vi stresser og vi stresser. Om stresset var et hav, drukner altfor mange seg selv hver dag.

Jeg vil få fram at en må rett og slett ta på seg redningsvesten og finne sin glede for å leve et godt liv. Jakt etter hva som gjør deg lykkelig. Finn det som trekker i smilebåndene og gir deg gangsperre i lattermusklene. Finn og fortsett å bruke de kildene du etterhvert finner, og flyt oppover med redningsvesten du nå har opparbeidet deg.

Jeg kan med hånda på hjertet si at veggen da sakte, men sikkert, forsvinner før en i det hele tatt får muligheten til å møte den.