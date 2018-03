FÅ BRUKERE I NORGE: Men nå foreslår regjeringen et forbud i skole og barnehage. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Vi må kunne se hverandre

leder

Publisert: 24.03.18 03:37

Folk i barnehage og skole kan ikke dekke til ansiktet. Det sier seg nesten selv. Likevel trengs et nasjonalt forbud.

Tenk deg at den som tar imot ungene i barnehagen ikke kan møte med et åpent smil. Eller om skoleeleven eller læreren ikke kan se ansiktsuttrykket til hverandre i undervisning.

Det går selvsagt ikke an. Kommunikasjon er helt sentralt i lek, opplæring og omsorg. Tildekking med ansiktsslør, eller for den del finlandshette, skjuler mimikken. Det kan skape misforståelser og dårlig samhandling.

Regjeringen sendte fredag Stortinget et lovforslag om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehage og undervisningssituasjoner. Forbudet skal gjelde både for elever og ansatte, alltid i barnehage, men i skolen og høyere utdanning bare når undervisning pågår. Ansiktsslør tillates ikke under inspeksjon utendørs eller når undervisningen foregår andre steder enn i klasserommet.

Bruk av ansiktsslør er ikke noe omfattende problem i ved læresteder, skoler og barnehager i dag, rett og slett fordi få bruker heldekkende slør i Norge. Men det finnes eksempler fra utdanningsinstitusjonene. Enkelte bærere av ansiktsslør har tatt til orde for at et forbud hindrer dem i gå ut i jobb.

Men nettopp derfor trenger vi et tydelig, nasjonalt forbud mot tildekking av ansiktet. Kvinner som vil fortsette å bære ansiktsslør, må ta det av i undervisningen fordi vi må kunne se hverandre. Frem til nå har vi hatt ulike regler for tildekning rundt om i landets skoler og barnehager. Regjeringen har latt dette være opp til institusjonene selv. I Oslo har man for eksempel hatt et strengt forbud.

Men det holder ikke. Vi trenger et forbud som gjelder hele landet, slik at en rektor eller en barnehagebestyrer slipper å ta hele ansvaret i saker som potensielt kan bli svært betent. Når spørsmålet kommer opp lokalt, vil det fort bli en sak om en navngitt person, ikke om selve prinsippet. Derfor bør vi være tydelige helt fra toppen. Ansiktsslør har ingenting i utdanningsinstitusjoner og barnehage å gjøre.