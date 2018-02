SLÅR TILBAKE: Hans-Wilhelm Steinfeld. Foto: Bringedal, Terje

En bærer av Norges tanke-skam

debatt

Publisert: 27.02.18 15:47 Oppdatert: 27.02.18 15:58

MENINGER 2018-02-27T14:47:29Z

På sin blogg kaller tidligere leder av AKP (m-l) Pål Steigan meg for en politisk leiesoldat, som verken er forsker eller historiker. Det skjer etter at jeg kalte Steigan en stalinist i Dagsnytt 18.

HANS-WILHELM STEINFELD, cand.philol, partner i Corporate Communications, Oslo

Det at jeg kalt ham stalinist fant han «søtt à la 1979», skriver han på bloggen sin . Men få av oss andre fant det søtt da Pål Steigan forsvarte Josef Stalin, bagatelliserte Stalins fangeleire med flere enn ti millioner myrdede, bare på 1930-tallet, og en forbrytelse mot eget folk, som russerne selv har tatt et grundig oppgjør med.

Det var enda mindre søtt da Pål Steigan forsvarte en massemorder mye nærmere oss i tid, Pol Pot og «dødsmarkene» i Kambodsja . Hans ml-bevegelse tok avstand fra Alexandr Dubcek og Prahavåren i 1968, Sovjetunionen kalte han sosial-imperialistisk, mens han nå tillater seg å kalle meg for «fanatisk anti-russisk». Han fremhever, at folk som meg kanskje vekker sympati hos regimet i Kiev. Jeg skal si den pensjonerte stalinisten følger med samfunnssynet i Europa for tiden.

Pål Steigan selv er det ypperste symbol på tankens største skam i nyere, norsk historie – med sin groteske ml-bevegelse. Les bare Dag Solstads roman fra Steigans galehus «Gymnaslærer Pedersen og den store vekkelsen som gikk over vårt land». Steigan frakjenner meg min høyere embetseksamen med hovedfag i historie. Hadde hans vekkelse nådd frem, er jeg trygg på at han hadde tatt fra meg historikergraden. Som det er, forblir Steigan et patetisk gufs fra Norges største, politiske konkurs etter Nasjonal Samling, hva angår nesegrus beundring for politiske forbrytelser.

Flere ganger her i VG, i Aftenposten og sist i Dagsnytt 18 siterte jeg den siste generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti og den eneste president noensinne i Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov, på dette om Russland , som kan leses på side 351 i Gorbatsjovs siste bok «Ostajus optimistom», eller «Jeg forblir optimist»: «Erkjennelsen av at staten degradres og samfunnet demoraliseres, er i ferd med å bli en alminnelig godtatt diagnose!»

Hva som er «fanatisk anti-russisk» ved å sitere vinner av Nobels fredspris 1990, Mikhail Gorbatsjov, som Steigan mener, er selvsagt tanketomt av Pål Steigan. Ml-bevegelsen hans fordømte nå Andrej Sakharov også, den. Men at Pål Steigan er degradert og politisk demoralisert, ja, se dèt låner jeg gjerne Mikhail Gorbatsjovs ord for, for å karakterisere AKP-mls tidligere leder.

For meg og mange antitotalitære mennesker symboliserer Pål Steigans person en så pervertert ideologi. Derfor har han mistet enhver injurierende kraft. Jeg takker VG for forespørselen om jeg ville svare på Steigans slag i luften mot meg, men kommer ikke til å ta opp noen videre debatt med ham. Pål Steigan selv og det sunne samfunn er best tjent med at fyren glemmes.