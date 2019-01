UNGT ANSIKT: Tulsi Gabbard møtte noen av sine supportere i Honolulu i november i fjor. Foto: Marco Garcia / AP

Demokratisk håp med skjeletter i skapet

MENINGER 2019-01-21T06:19:58Z

Tulsi Gabbard kan bli USAs første kvinnelige, aller yngste, mest progressive president. Hvis hun tømmer skapet for skjeletter.

kommentar

Publisert: 21.01.19 07:19

Tulsi Gabbard er uten tvil det mest spennende navnet blant dem som har meldt seg på demokratenes kappløp mot Det hvite hus i 2020.

Hun er ung. Skulle hun bli valgt vil hun ikke være den første kvinnen noensinne, men også den yngste presidenten noensinne – tre år yngre enn Theodore Roosevelt som med sine 42 år er den yngste til nå.

En sterk kontrast til alle de andre gamlis-favorittene i partiet, Bernie Sanders , Joe Biden , Elizabeth Warren. Og ikke minst, mannen hun i så fall skal danke ut, Donald Trump, som er den eldste presidenten noensinne.

Hun er krigsveteran. Tulsi Gabbard har tjenestegjort i både Irak og Kuwait.

Hennes etniske bakgrunn er samoisk og hun er den første hindu valgt inn i Kongressen.

I 2016 ble det sett på med misnøye blant toppene i det demokratiske partiet at hun gikk ut med støtte til Hillary Clintons utfordrer, Bernie Sanders. Anbefalingen kostet henne nestlederstillingen i partiets nominasjonskomité. Men tre år senere er dette heller en styrke, den progressive fløyen trenger et ungt ansikt. Og Gabbard, en surfer og soldat fra Hawaii, er den rene drømmekvinnen.

I hvert fall virket det slik, inntil hun lanserte sitt kandidatur forrige uke.

For etter at det har vært murret om Gabbard i krokene kom det forrige helg frem en rekke negative opplysninger om den unge kandidaten. Først gjenopplivingen av kritikken fra rett etter valget i 2016, da hun var blant de første demokratene som var og hilste på Donald Trump og overgangsregjeringen hans.

Den gang meldte CNN at hun den påtroppende presidenten vurderte om han skulle gi henne en jobb i enten Forsvars- eller Utenriksdepartementet, eller i FN.

Selv sa hun at hun følte det var viktig å møte Trump «før krigstrommene som de neokonservative har slått på drar oss med i en opptrapping av krigen for å avsette den syriske regjeringen».

Anti-intervensjonist holdningen har fruktbar grunn hos mange amerikanske progressive. Men mange fant det samtidig problematisk at hun på denne måten ga en slags indirekte støtte til Trumps «Amerika først»-linje. Og etter Trumps famøse innsettingstale, forsterket skepsisen seg.

Verre ble det da det en drøy måned senere kom frem at hun hadde besøkt Syrias diktator Bashar al – Assad under en reise i landet, angivelig uten å konferere med eller informere noen i partiledelsen først. Hun hevdet at møtet var kommet i stand ved en tilfeldighet, men kalte samtidig hele opposisjonen mot Assad, inkludert USA-støttede opprørere, for «terrorister».

Organisasjonen som betalte for turen, Arab American Community Center for Economic and Social Services, var kontroversiell i seg selv på grunn av påståtte forbindelser til Assadregimet.

«Dette var en vekker for de fleste av oss», sa Sherry Alu Campagna, en klimaforsker som stilte som motkandidat til Gabbard under primærvalget på Hawaii, til engelske The Guardian.

«Den påtroppende (kongressrepresentanten) har åpenbart en plan som ikke inkludere hennes velgere og våre behov blir plassert i baksetet til hennes ambisjoner».

Og selv om Tulsi Gabbard tilhører den progressive venstrefløyen av det demokratiske partiet, ligger de politiske røttene på høyresiden. Faren, Mike Gabbard, var i sin tid byrådsrepresentant i Honolulu og startet i 1990 aksjonen «Stop Promoting Homosexuality» – «Slutt å fremme homoseksualitet».

Tulsi startet med å følge i farens fotspor. Hun var motstander av selvbestemt abort og støttet et forslag om å forby likekjønnet ekteskap. «Som demokrater burde vi representere folkemeningen og ikke synet til en liten gruppe homoseksuelle aktivister».

Både hun og faren har bånd til det hinduistisk nasjonalistpartiet til Indias statsminister Narendra Modi, og er blitt beskyldt for å pleie antimuslimske synspunkter.

Etter at hun tjenestegjorde i Midtøsten skal Gabbard ha sluttet å uttale seg negativt både om muslimer og om homofili. Og torsdag denne uken la hun ut en video på YouTube hvor hun beklaget sine tidligere uttalelser om homofile:

«Jeg har en fortid hvor jeg har sagt ting som har virket både sårende og skadelig for folk i L.G.B.T.Q.-miljøet».

Slik snakker en ekte politiker. Og når hun har tatt en tre fire slike mea culpaer til, er hun sikkert klar for beste sendetid.