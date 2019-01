PÅ TUR: – Naturkreftene er i hovedsak de samme som da undertegnede gikk kurs og jobbet for Den Norske Turistforening på 1980-tallet, skriver Sauge. Foto: Privat.

Skiløper: – Vi må spille på lag med naturen

MENINGER 2019-01-13T09:13:20Z

Alle som drar på tur har et ansvar. For seg selv, men også for de som eventuelt må ut for å hjelpe deg, og ikke minst de som sitter hjemme.

debatt

Publisert: 13.01.19 10:13

OLE KRISTIAN SAUGE, skiløper.

For mange har de første dagene av 2019 vært preget av den tragiske skiulykken i Troms. 4 unge mennesker blir tatt av skred og omkommer. Fortvilte hjelpemannskaper står maktesløse på grunn av værforholdene.

Likevel er dette overkommelig i forhold til den sorg og fortvilelse de pårørende opplever. Mange får forandret livet sitt for all fremtid. Ikke noe kan gjøres om for å bedre deres situasjon.

Det vi kan prøve, er å reflektere og ta lærdom av slike ulykker.

Vi lever i en tid hvor grensene stadig flyttes. Dette gjelder også for hvordan vi ferdes i naturen. Såkalte ekstrem og risikoaktiviteter blir stadig mer populært. Vi skal klatre de bratteste rutene, kjøre på ski ned bratte fjellsider, padle og dykke. Så skal dette presenteres for så mange som mulig gjennom bilder og filmer på sosiale medier.

I tillegg er det et enormt fokus på utstyr. Hver uke blir vi gjennom reklame fortalt hvor mye flott teknisk utstyr vi bør ha for å gjøre turene tryggere. Det er GPS-sendere, skredsøkere, skredsekker, dyre ski med spesialbindinger osv. Alt dette for at vi skal kunne gjøre mer spektakulære turer.

Til og med fjellvettreglene er tilpasset de nye trendene.

Jeg mener denne utviklingen har gått for langt. Naturkreftene er i hovedsak de samme som da undertegnede gikk kurs og jobbet for Den Norske Turistforening på 1980-tallet. Da var fokuset et annet.

Du skulle unngå skredterreng vinterstid, det var mer fokus på vær og egne forutsetninger. Det var faktisk ”ingen skam å snu”.

Alle som drar på tur har et ansvar. For seg selv, men også for de som eventuelt må ut for å hjelpe deg, og ikke minst de som sitter hjemme.

Den beste turen er der du spiller på lag med naturen.