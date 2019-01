REFORMATOR? – Etter at kronprins Mohammed bin Salman kom til makten har det blitt mer forfølgelser og arrestasjoner, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jonathan Ernst / X90178

Debatt

SV: Regjeringen må rette pekefingeren mot Saudi-Arabia

Norge må si klart ifra om at vi ikke tolererer Saudi-Arabia sin manglende respekt for menneskerettighetene til egne og andre lands innbyggere. Setter ingen makt bak kravene, vil overgrepene fortsette.

Publisert: 10.01.19 08:02







AUDUN LYSBAKKEN, leder i SV

Tirsdag skrev VG om hvordan kvinneaktivister blir utsatt for tortur og fornedrelse i Saudi-Arabia . Rapporten er rystende lesning.

Dessverre er det ikke overraskende. Saudi-Arabia har blitt et stadig mer autoritært og kvinnefiendtlig skrekkregime. Derfor har SV i Stortinget foreslått en ny, tydelig politikk ovenfor Saudi-Arabia. Det trengs, for regjeringens taushet og treghet i møte med Saudi-Arabia begynner å bli pinlig.

Audun Lysbakken. Foto: Hallgeir Vågenes

Saudi-Arabia har i en årrekke vist en total mangel på respekt for menneskerettighetene. Etter at kronprins Mohammed bin Salman kom til makten har det blitt mer forfølgelser og arrestasjoner, og siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i 2015, har minst 10.000 mennesker blitt drept.

les også VG MENER: Hun trenger beskyttelse

Etter avsløringene om Saudi-Arabias rolle i drapet på saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi tok den norske regjeringen noen museskritt i riktig retning. De kalte ambassadøren inn på teppet, de fryste nye investeringer i oljefondet og vedtok å ikke å gi ut nye lisenser til eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. Det er bra. Men vi både kan og må gjøre mer.

En stor myte i norsk utenrikspolitikk er at kritikk av menneskerettigheter ikke hjelper. Statsminister Erna Solberg har selv, ved flere anledninger, latterliggjort ønsker en tøffere linje ovenfor land som bryter menneskerettighetene og kalt det «pekefingerpolitikk».

Men vi vet det virker. Også mot Saudi-Arabia.

les også FN har gitt Rahaf (18) status som flyktning

For det saudiske regimet har tidligere vist at det lar seg påvirket av internasjonalt press. I 2013 ble bloggeren Raif Badawi dømt til ti års fengsel og 1000 piskeslag. Etter at han fikk de 50 første piskeslagene startet en omfattende internasjonal bølge av protester. Siden har han ikke fått flere piskeslag.

Da må vi bruke det for å presse Saudi-Arabia til å endre retning. For selv om drapet på Khashoggi framstår som grotesk, så er dessverre ikke saken enestående. Bare de siste månedene har regimet begått flere overtramp.

Nå står seks mennesker i fare for å bli dømt til døden som terrorister, fordi de brukte ytringsfriheten sin. En av dem er den religiøse lederen Sheikh Salman al-Awda som har gjort seg «skyldig» i å ha latt være å skrive en støtteerklæring til regimet på Twitter. Elleve sjiamuslimer står i umiddelbar fare for å bli henrettet etter en masse-rettsprosess i strid med alle rettsprinsipper.

les også Skrekkrapport: Tortur og seksuell trakassering mot fengslede kvinneaktivister

Flere kvinnerettsaktivistene, som ble fengslet tidligere i år blant annet for å kjempe for retten til å kjøre bil, har i følge Amnesty blitt utsatt for grov tortur. De blir systematisk utsatt for pisking, elektrosjokk og seksuell trakassering. Flere har blitt så hardt skadet at de har problemer med å stå oppreist. En av kvinnene skal flere ganger ha forsøkt å ta sitt eget liv. Det er ventet at Israa al-Ghomgham, en av de fengslede aktivistene, skal for retten denne måneden, og det kan ende med dødsdom. Det er i så fall første gang Saudi-Arabia henretter en kvinne.

Som leder for koalisjonen av land som kriger i Jemen har Saudi-Arabia gjort seg ansvarlig i en rekke brudd på humanitærretten og mulige krigsforbrytelser. FN kaller situasjonen i landet verdens verste humanitære krise. Titusener står i fare for å sulte i hjel, og sivile blir utsatt for massive bombeangrep.

Alt dette mens Norge altså fortsetter eksporten av krigsutstyr til de samme landene som begår overgrepene, og knapt løfter en finger for å protestere mot brudd på menneskerettighetene.

Derfor trenger vi en ny og offensiv politikk ovenfor Saudi-Arabia. Norge må si klart fra at dette er uakseptabelt, og vi må stille makt bak krevet om en ny kurs.

Vi har verktøyet vi trenger i verktøykassa.

les også Tyrkisk fjernsyn: Opptak viser menn frakte bort Khashoggis likdeler

Vi kan starte med å kreve løslatelse alle samvittighetsfanger i Saudi-Arabis, inkludert kvinneaktivister. Vi kan kreve en uavhengig FN-gransking av drapet på Khashoggi. Og vi kan stanse all eksport av alt forsvarsmateriell til Saudi-Arabia og de andre landene som kriger i Jemen, ikke bare nye avtaler. I tillegg kan vi kan gå gjennom alle investeringer oljefondet har i Saudi-Arabia, for å sikre at de er i tråd med det etiske rammeverket og ikke bryter menneskerettighetene.

Alle forslagene er enkle å gjennomføre, de sender et tydelig signal til verdenssamfunnet og legger press på Saudi-Arabia. Likevel har ikke regjeringen gjort noe av det. Derfor har SV foreslått dette i Stortinget, som nå skal behandle forslagene.

Da håper jeg partiene på Stortinget gjør det Statsministeren og utenriksministere ikke gjør: Viser at vi støtter alle som kjemper for frihet og menneskerettigheter i Saudi-Arabia, og alle som lider under det brutale regimet og i krigen i Jemen, ved å si klart fra til et av verdens mest brutale regimer at deres oppførsel er uakseptabel.

Vi vet at det hjelper. Derfor må vi handle.