Patriarkatets siste dager

Publisert: 19.02.18 00:37 Oppdatert: 19.02.18 01:14

Vil #Metoo-bevegelsen styrte konger og presidenter og innføre feminismen som statsreligion? Det tror mannen som sørget for at Donald Trump inntok Det hvite hus for et år siden.

«Å hetse menn er ikke pent. Det er hva metoo har gjort. Hatet er større enn jeg trodde», skriver en fast, og vanligvis riktig flegmatisk leser. Andre er mindre diplomatiske i ordvalget. I et par måneder nå har innboks og kommentarfelt fylt seg opp med alt fra bekymrede til rasende utsagn om #metoo-kampanjen og dens angivelige hat mot menn.

«Han sier han er uskyldig, ikke glem det», sa Trump, etter at personalsjefen hans Rob Porter var beskyldt for fysisk mishandling av to ekskoner, som begge har forklart seg om forholdet til FBI.

Dagen etter tvitret han om hvordan uskyldige menn får livet ødelagt av udokumenterte beskyldninger. Han har så langt ikke nevnt kvinner som i slike sammenhenger er blitt utsatt for overgrep.

Det er interessant at Trump nå gjør seg til en slags talsperson for krenkede menn i kjølvannet av #Metoo. Selv er han jo den eneste mannen som så langt har profesjonelt overlevd en #Metoo-kampanje. Mange vil mene at det var han som ga startskuddet.

Det var riktignok før noen hadde laget metoo-taggen. Men det er nærliggende å tro at fenomenet i hvert fall ikke hadde fått slik kraft om det ikke var for de famøse «Grab them by their pussy»-opptakene, og de påfølgende anklagene fra rundt 20 kvinner om grafsing og overgrep.

Det var få uker før presidentvalget. Og når dette ikke senket Trump, virket han i stand til å overleve alt.

Men 5. oktober i fjor, nesten på dagen et år etter at «Access Hollywood»-opptakene ble kjent, publiserte New York Times de første beskyldningene fra kjente skuespillere mot filmmogul Harvey Weinstein. Tre dager etter ble han sparket av styret fra selskapet han grunnla og som bærer hans navn.

Siden har de falt en etter en, hjemme og ute. Og nå frykter mange av Trumps nærmeste at han ikke vil overleve en runde to av #Metoo.

Ifølge en oppdatert utgave av Steve Bannons biografi, «The Devils Bargain», tror Trumps tidligere valgkampleder og sjefstrateg at tv-superstjernen Oprah Winfrey og #Metoo-bevegelsen er kraften som kan tvinge ikke bare Trump, men hele patriarkatet i kne.

«Bannon tror Oprah kan utgjøre en eksistensiell trussel mot Trumps presidentskap om hun bestemmer seg for å drive valgkamp for demokratene i 2018», skriver forfatteren og journalisten Joshua Green. «Hun kan vippe maktbalansen i Representantenes hus, og de kan starte arbeidet med å stille ham for riksrett.»

Men Bannon mener ifølge Green at #Metoo er større enn både Oprah og Trump. Det er en del av en antipatriarkalsk bevegelse som vil avvikle titusen års sivilisasjonshistorie: «Vent og se. Timen er kommet. Kvinnene kommer til å overta samfunnet. Og de kunne ikke valgt seg en bedre fiende enn Trump. Han er selve Patriarken».

Det er all mulig grunn til å stille seg skeptisk til Steve Bannons analyser. Han skal ha kommet med uttalelsene rett etter at han hadde falt i unåde hos Trump i januar, på grunn av uttalelser han var kommet med i boken «Fire and Fury».

Han var allerede bitter over å ha tapt den interne maktkampen i Det hvite hus til Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kutschner. Og han er generelt en bombastisk, ytterliggående demagog, som sto bak noen av Trumps mest bombastiske og radikale uttalelser, både før og etter valget.

Men Bannon er ingen idiot. Som Green skriver, har han en glassklar forståelse av hva som rører seg i deler av amerikansk politikk og er god til å lodde stemningen i den nasjonale sinnstilstanden.

Da han så Golden Globe-utdelingen i januar hvor Oprah Winfrey og #Metoo-fenomenet sto i sentrum, skal han ha hatt den rene åpenbaring:

«Dette er et Cromwell-øyeblikk», skal han ha sagt til Green, med referanse til Oliver Cromwell, den revolusjonære britiske puritaneren som for en periode avskaffet kongeveldet i England.

«Dette er til og med større enn populismen. Det går dypere. Det er primalt. Det er grunnleggende. De lange svarte kjolene og alt sammen – det er puritanerne som er kommet tilbake!».

Ja, det høres helt vilt ut. Nesten like vilt som da Donald Trump lanserte seg selv som presidentkandidat for snaut tre år siden.