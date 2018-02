Foto: Hagen, Roar

Tid for tungprat

kommentar

Publisert: 18.02.18 17:52

MÜNCHEN (VG) Forholdet mellom Russland og Vesten begynner å bli kritisk dårlig. USA trenger en Russlandspolitikk som virker. Det blir ikke lett.

Russland har de siste årene gjort verden til et mindre trygt sted. Mistilliten mellom øst og vest er dyp. Her på sikkerhetskonferansen i München var det nærmest en avgrunn mellom de amerikanske og russiske representantene når de snakket om kjernefysisk opprustning, militær aggresjon, hacking og andre former for destabilisering av offentligheten.

Russlands tidligere ambassadør til USA, Sergej Kisljak avfeide beskyldningene om at russerne hadde blandet seg inn i det amerikanske valget. Det gjorde han under et døgn etter at den amerikanske spesialetterforskeren Robert Mueller hadde tiltalt tretten russere for å gjøre akkurat det. Kisljak sa at USA drev utstrakte cyberangrep mot Russland, og at hans land ble brukt som syndebukk for et forgiftet politisk klima i USA der demokrater og republikanere kriger mot hverandre om alt.

USA anklager Russland for å ha brutt INF-avtalen som forbyr korttrekkende atomvåpen i Europa, og er en av vår tids viktigste nedrustningsavtaler. Russland nekter og anklager NATO for opprustning i Europa som setter verden i fare. Det er en kontinuerlig kamp om virkeligheten, som USA og Vesten har vondt for vinne. Det meste springer ut fra mer aggressiv oppførsel fra Russland, både militært og ideologisk.

Resultatet er en forverring av sikkerheten for mange millioner mennesker. I tillegg krever situasjonen opprustning, noe som igjen kan gjøre det hele mer spent. Nå er det også snakk om kjernefysisk opprustning. Det bør minne oss på hvor galt dette kan gå hvis det kommer ut av kontroll.

Den anerkjente amerikanske tenketanken Brookings Institute samlet nylig en gruppe av USAs fremste Russlands-eksperter for å diskutere hvordan man kan bygge et forhold som kunne lede til noe konstruktivt. Samtalen kan leses på Brookings’ hjemmeside.

Det er lite betingelsesløs optimisme å finne rundt bordet. Ekspertene var for det meste enige om at Russland og Putin ser verden som et nullsumspill, der det ikke finnes noen felles gevinster. Å finne frem til en fungerende Russlandspolitikk handler derfor ikke om å rydde opp i misforståelser eller unødvendig mistillit, men å håndtere den på en måte som sikrer at det ikke blir konflikt.

Derfor kommer opprustningen først. For å gi Russland en klar beskjed om at det ikke finnes noe rom eller noen gevinst ved å angripe et NATO-land. At all militær aggresjon den veien vil utløse militær konflikt. Dette ligger også under USAs planer om å utvikle såkalte taktiske atomvåpen som kan brukes dersom Russland skulle finne på å bruke sine. USA er redde for at Russland kan tro at de ikke har noe troverdig å svare med dersom det foretas en begrenset angrep med «små» atomvåpen.

Men å bare ruste opp i vest i takt med opprustningen i øst, er ingen løsning. Samtidig må USA og Russland ha en meningsfull dialog om viktige emner. Vestlig opprustning er nødvendig for å bli sterke nok til å ta den dialogen. Men den må ikke glemmes.

Brookings-ekspertene har liten tro på at Russland under Putin kommer til å endre sin destruktive oppførsel. De ser for seg en dialog som er begrenset til sikkerhetsspørsmål. For eksempel mellom forsvarsminister Mattis og hans russiske kollega. Interessant nok har Norge for noen uker siden sendt en av de høyeste embetsmennene i Forsvarsdepartementet for å møte russiske motparter i Moskva. Det er første gang siden invasjonen på Krim. Det snakkes også om at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil reise på besøk til Moskva om ikke så lenge.

Den vestlige opprustningen er først og fremst et svar på den russiske. Allikevel er det viktig med dialog for å sikre at forholdet ikke forverres. Mistillit paret med stadig flere våpen og soldater som står stadig nærmere hverandre er en farlig miks.

Det beste hadde vært om forholdet mellom Russland og Vesten kunne gått i mer positiv retning. Men det er vanskelig å se hvordan Donald Trump, med Russlands-saken gnagende på ham uke etter uke, kan lansere noen ny amerikansk Russlandspolitikk med troverdighet. Det beste vi kan håpe på er at noen snakker sammen så det ikke blir enda verre.