GLAD: Jon Georg Dale, som landbruksminister, på pressekonferansen torsdag i forbindelse med tilleggsforhandlingene mellom staten og bøndene. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Sylvis rival får en mulighet

To nye profilerte statsråder fra Frp forlater regjeringen. Samtidig blir Sylvi Listhaugs fremste utfordrer om et fremtidig lederverv forfremmet.

Publisert: 30.08.18 19:14

Fremskrittspartiet er blitt et parti for trette menn. På kort tid har tre av de mest kjente politikerne i Frp gått ut av regjeringen. Ketil Solvik-Olsen , Terje Søviknes og Per Sandberg var alle på hver sin måte sentrale personer i Siv Jensens partigenerasjon. Nå forlater de henne.

Solvik-Olsens grunn til å slutte er lett å forstå. Så mange år på toppen av norsk politikk, de fem siste som statsråd, krever mye av familie og ektefeller. Et sted må balansen mellom jobb og familie gjenopprettes. Å gå av etter så lang tid for at ektefellen skal ha mulighet til å ta en attraktiv jobb i USA er ikke noe nederlag.

Spørsmålet som står igjen er hva som skjer med Solvik-Olsens nestlederverv. Kan han beholde det hvis han skal bo i utlandet i et helt år? Det virker lite sannsynlig, selv om han åpner for en slik løsning selv. Så selv om Solvik-Olsens avgang er lite dramatisk i regjeringen, kan det få politiske ettervirkninger i Frp.

Søviknes’ avgang virker mer komplisert. Hendelsen mellom han og en seksten år gammel partifelle på et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom i 2000, er fortsatt noe som hefter ved ham. Saken ble den gangen henlagt som «intet straffbart forhold», men denne avgjørelsen er nå klaget inn for Riksadvokaten.

Søviknes’ gjeninntreden på toppen av norsk politikk har gjort at saken fikk ny oppmerksomhet. Dette kan har vært mer belastende enn det han selv og Frp kunne forutse da han ble utnevnt til statsråd. Uredigerte sosiale medier har gjort at slike saker aldri legger seg helt, med alt det medfører av ubehag for de involverte. Hvis Riksadvokaten skulle komme til at avgjørelsen om henleggelse den gangen ikke var riktig, så vil det bli en ny politisk situasjon. Dette kan ha spilt inn når Søviknes gir seg etter bare drøyt halvannet år i regjering. Men det kan selvfølgelig hende at det også bare handler om andre forhold.

Jon Georg Dale rykker opp til posten som samferdselsminister. Det er Frps viktigste og beste posisjon i regjeringen ved siden av Siv Jensen. Samferdsel er den store budsjettvinneren i Solbergs regjering, og for bil- og veipartiet Frp er det en krempost. Dale, som regnes som en av de aller fremste i Frps nye generasjon, har fått en stor politisk mulighet med sin nye jobb.

En gang skal Siv Jensen gi seg som partileder, og per i dag regner de fleste med at kampen om å overta etter henne vil stå mellom Dale og Sylvi Listhaug . Listhaug fikk nestledervervet etter Per Sandberg og er i dag den soleklare favoritten til å bli ny leder dersom Jensen går av om kort tid. Men Dale har nå fått en mulighet til å bygge sitt eget kandidatur fra en av regjeringens fremste statsrådsposter. Hvis lederkampen først kommer etter valget i 2021, kan den bli jevnere enn det ser ut til i dag.

Det er ikke unaturlig at statsråder går av eller skiftes ut. En partileder er nødt til å balansere behovet for erfaring og langvarige politiske allianser med ansvaret for å bygge generasjonen som skal komme etterpå. Siv Jensen blir stående igjen som en av de viktigste personene i norsk politisk historie, fordi hun maktet å omdanne populist- og protestpartiet Frp til et regjeringsparti som har fått betydelig gjennomslag for egen politikk.

Det er et imponerende stykke arbeid, og det er grunn til å tro at hun ønsker at Frp skal fortsette i det sporet også etter henne. Jon Georg Dale er i akkurat det sporet, mens Sylvi Listhaug virker mer tvilende. Selv om Jensen ikke blander seg direkte inn i hvem som en gang skal komme etter henne, er det verdt å merke seg det hun nå gjør med Dale i regjeringen.