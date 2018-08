SVARER: Bahare Viken svarer på vegne av Det Nye, etter at magasinet fikk kritikk for å være gammeldagse i går.

Det Nye svarer på kritikken: Er det ikke lov til å tulle lenger?

MENINGER 2018-08-17T06:54:02Z

Har ikke vi jenter lenger lov til å spille på humor uten å bli tatt for å være anti-feministiske?

debatt

Publisert: 17.08.18 08:54 Oppdatert: 17.08.18 09:50

BAHARE VIKEN , redaksjonssjef i Det Nye .

Vi har noen uskrevne regler i Det Nye -redaksjonen, og det er blant annet at innholdet vårt skal være med på å skape trygge og sterke damer, at vi fortrinnsvis velger kvinnelige kilder, og at vi ikke gir gutta taletid om hvordan vi jenter velger å leve livet vårt. Nettopp for å unngå at de skal servere «fasiten» på hvordan jenter skal oppføre seg eller se ut.

Under Arbeid sin kommentar til artikkelen vår «10 ting gutter skulle ønske jenter visste» tyder på at noen syns vi har brutt våre egne regler. Vi i Det Nye og Under Arbeid har nok disse to uskrevne reglene til felles, men forskjellen er at vi løser de på to ulike måter, som igjen skaper misforståelser. Hadde dette vært en sak der en journalist intervjuet tre gutter om hva de syns om jenter, hadde vi så klart vært helt enige, men vi tror de færreste av våre lesere oppfatter saken slik. Dette er skrevet som et humoristisk innslag i magasinet.

Spaltisten som har skrevet saken er nemlig en stand up-komiker som forteller om sitt skråblikk på en gjeng med gutter hun bor i kollektiv med, og er basert på hennes observasjoner og humoristiske tolkninger av hva gutter snakker om i hverdagen som omhandler oss jenter. Vi har altså ikke gjort et forsøk på å lage en bibel på hvordan gutter ønsker at vi jenter skal være.

Artikkelen ble først publisert på nett for noen måneder siden og fikk så stor og god respons at vi valgte å publisere den i magasinet. Blant annet var det mange både gutter og jenter som sa seg enig i at disse påstandene stemte. Skal vi da skjule sannheten bare fordi den ikke stemmer med andres ønsketenkninger?

Det at den humoristiske siden av artikkelen mistolkes av Under Arbeid er en ting, men å uttale seg om at «Det Nye har glemt at ikke alle kjæresteforhold består av ei jente pluss en gutt» er mer overraskende. Her ser det ut som at journalisten har glemt å bla videre i magasinet til for eksempel saken vår om polyamori, scrollet forbi alle episodene i videoserien vår der vi oppfordrer folk til å være mindre heteronormative, oversett covertittelen om Amalie Snøløs som forteller at hun ikke utelukker at hun kan forelske seg i en jente en gang, eller lest noen av de faste spaltene til Gisle Agledahl der han skriver om legning og seksualitet.

Dessuten; skal en humoristisk tekst basert på stereotyper ta hensyn til en politisk korrekt holdning eller motiv?

Det ser også ut som Under Arbeid har glemt å ta med noe vesentlig i sin artikkel om saken vår: Alle våre forklaringer til de ulike punktene er nemlig fjernet og erstattet med journalistens egne tolkninger av punktene. Dermed forsvinner mye av humoren og poengene i teksten. I tillegg er tolkningene satt fullstendig på spissen for å få frem et poeng som ikke er der.

To eksempler på dette er:

Fra artikkelen i Det Nye:

«Gutter ELSKER komplimenter. Ærlige komplimenter! Ikke hold igjen på dem og sørg for å gi ham nok så ikke han trenger bekreftelse fra noen andre. Gutter setter like mye pris på kjærlighetserklæringer som vi jenter gjør. De bare vet det ikke før de har fått det!

Under Arbeids tolkning av dette punktet:

Hvis gutten er utro, kan du takke deg sjøl. Jenter har ansvaret for å holde gutten interessert i seg.

Fra artikkelen i Det Nye:

«Gutter syns det er forfriskende med jenter som kan le av seg selv, ikke tar seg selv så høytidelig, og som tør å gå uten sminke av og til.»

Under Arbeids tolkning av dette punktet:

Jenter har så lav selvtillit og må søke bekreftelse hos en gutt. Bare vær naturlig vakker og smil!

Det er synd at man ikke skal kunne oppfordre mennesker til å spre kjærlighet og være mer glad i seg selv uten sminke uten å få kritikk for det. Det viser seg visst at det er de sterkeste feministene som er de mest sårbare.

Kan vi le litt sammen av dette nå?