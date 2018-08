Foto: Roar Hagen

Kriselig Folkeparti

MENINGER 2018-08-21T20:20:02Z

KrF er på stø vei mot den politiske undergangen. Partiet kan dra med seg regjeringen i fallet. Hvor lenge kan partileder Knut Arild Hareide bli sittende?

kommentar

Publisert: 21.08.18 22:20

Det største politiske dramaet denne høsten vil etter alt å dømme utspille seg i KrF. Partiet har helt siden valget i 2011 vært på en langsom marsj nedover mot sperregrensen. På dagens meningsmåling i VG havner det under. Når det skjer, ryker samtidig det borgerlige flertallet på Stortinget.

KrF er for tiden nærmest i total krise. Partiets valgkamp og valgresultat i fjor var elendig. Etter nederlaget er KrF låst fast i en uløselig strid internt om hvilken av de to politiske blokkene de hører hjemme i. Den siden som definerer seg som borgerlig ser ut til å være i flertall, men den andre siden er såpass sterk at et endelig valg kan få partiet til å revne. Slik har situasjonen vært lenge. Helt siden Erna Solberg vant valget i 2013 har det pågått en intens indre strid om hvor tett KrF skal knytte seg til borgerlig side.

Da Jonas Gahr Støre på våren og sommeren så ut til å vinne valget i fjor, begynte KrF å gli mot en posisjon der de kunne lage et regjeringssamarbeid med Ap. Den ikke-borgerlige siden var i fremgang. Dessverre for den og Hareide presterte Jonas Gahr Støre og Ap å føre en valgkamp som var like katastrofal som KrFs, og det politiske grunnlaget som kunne løst Hareides samarbeidsproblemer var plutselig ikke der.

Samtidig som de taktiske og strategiske problemene rammer, opplever partiet en grunnleggende velgerkrise. KrFs tradisjonelle hjertesaker som avhold, abortmotstand og konservative og til dels reaksjonære holdninger til homofilt samliv, bioteknologi og Israel får stadig mindre utbredelse i den norske velgermassen. Men sakene er svært viktige for mange av dem som fortsatt stemmer på KrF, noe vi så da 50 partimedlemmer meldte seg ut i protest mot at stortingsrepresentant og prest Geir Jørgen Bekkevold hadde viet to kvinner. Noe sånt ville aldri skjedd i et annet parti en KrF og er en påminnelse om hvor deler av grunnfjellet befinner seg i verdispørsmål.

Velgerkrisen ser vi godt på meningsmålinger og valgresultater. Når den kombineres med den indre striden om veivalg, blir situasjonen nærmest umulig for Hareide og partiledelsen. Et parti som vaker rundt sperregrensen har ikke råd til å skyve fra seg en eneste velger. I det Hareide velger side vil han samtidig skuffe en stor del av det delte partiet. Resultatet kan bli målinger helt nede på totallet.

Hareides svar har vært å ikke gjøre noen ting. Annet enn å prate og prate i stadig mer kryptiske vendinger om et veivalg som kanskje aldri kommer. Resultatet er et parti i krise. KrF-lederen kan gå inn i historien som han som gjorde partiet til en ubetydelighet i norsk politikk. Hvor lenge resten av partiet klarer å sitte stille mens stupet nærmer seg er et åpent spørsmål.