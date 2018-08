PÅ VILLE VEIER: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Foto: Therese Alice Sanne / VG

Må kunne håndhilse på kvinner

leder

Publisert: 09.08.18 03:15

MENINGER 2018-08-09T01:15:41Z

En muslimsk mann som jobbet ved Ekeberg barneskole fikk ikke fortsette i jobben.

Det var Dagsavisen som denne uken fortalte historien om småbarnsfaren «Josef» som ikke fikk fornyet vikariatet ved Ekeberg barneskole. Problemet var ifølge skolen at mannen ikke hilser på kvinner. Mannen selv mener det dreier seg om et påskudd for å bli kvitt ham, men begrunner sin manglende hilsning slik:

– Tanken er å skape færre fristelser. Min forståelse av islam er at dette er et forbud fra Profeten, sa mannen til avisen. Han har klaget saken og skolen inn til Diskrimineringsnemnda.

Mannen skal i tillegg til hilsenekten også ha nektet å bære et fat med leverpostei til barna på SFO, ifølge Dagsavisen. Skolen gikk ifølge avisen med på en tilpasning her, og ga også mannen 90 prosent stilling for å kunne delta i moskeen på fredager.

Dette er ikke bra nok, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm . Hun tar mannens parti og sier at arbeidsgiver må bevise at mannens religiøse overbevisning hindret ham i å utføre arbeidet.

– Det er ok å ikke hilse på kvinnelige kolleger, sa likestillings- og diskrimineringsombudet til Vårt land, der hun nevner nikk og blikkontakt som alternativer.

Og vi er enig med henne i at vi må respektere religiøs tro. Men det er misforstått toleranse når det ender med å gå ut over alle andre. Når ens egne religiøse regler ikke går i hop med skolens regler, så kan man selvsagt ikke jobbe der. Dette innebærer ikke noe brudd på religionsfriheten. Man må rett og slett være i stand til å utføre jobben man får betalt for å gjøre.

Likestillingsombudet mener mannen er i stand til å utføre jobben. Der er vi uenig. Mannen jobbet ved en skole. Det som virkelig er diskriminerende, er om skolebarn skal begynne å lære at man ikke hilser på jenter og kvinner i den norske skolen.

Og derfor er Bjurstrøm på feil spor. Når ens egne religiøse regler kolliderer med arbeidslivets regler, og dessuten med folkeskikk og likestilling, må noen jenke seg. Kravet kan ikke være at det er storsamfunnets regler som skal endres som følge av enkeltpersoners strenge religiøse oppfatninger.