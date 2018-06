Sukkerspinn i regjeringen

GODE TIDER PÅ GRENSEN: Butikksjef Ole Jørgen Lind på MaxiMat på Nordby kjøpesenter viser frem billig snop. Foto: Nina Andersen/ VG

Handelslekkasjen til Sverige blir verre og verre. Regjeringens kaotiske avgiftspolitikk må ta noe av ansvaret for det.

I statsbudsjettet for 2018 ble sukkeravgiften økt med over 80 prosent på sjokolade og godteri, og over 40 prosent på brus. Dette skulle gi 2 milliarder i økte inntekter til staten. Økningen ble møtt med store protester fra norske produsenter av brus og snop, og fra dagligvarebransjen. En så kraftig økning i avgiften vil redusere omsetningen av slike varer i norske butikker, og dermed ramme inntjeningen. Frykten ser ut til å ha vært begrunnet.

Fredag kom nye tall fra SSB som viste at grensehandelen har økt med fire prosent de siste tolv månedene. Butikkene på den andre siden av svenskegrensen lokker med lave priser på brus og godteri. Bagasjerom fulle av brett med brusbokser, og ivrige voksenhender som fyller plastbøtter med billig smågodt, er ikke noe uvanlig syn i og utenfor kjøpesentrene i Strømstad og andre grensebyer. Handelslekkasjen er betydelig. SSB forteller om 8,7 millioner handleturer til Sverige de siste tolv månedene, og en grensehandel på over 15 milliarder kroner.

Økningen i sukkeravgiften er ikke det eneste som virker inn. Gunstig kronekurs har sitt å si, og prisene på mat og en del forbruksvarer er generelt lavere i Sverige. Men markante endringer i norske avgifter får selvfølgelig effekt i markedet. Regjeringen og Stortinget bør gjøre et grundigere arbeid med avgiftspolitikken, slik at forutsigbarheten blir større for næringsliv og forbrukere. Det ser ut til at økningen i sukkeravgiften ikke har tatt dette tilstrekkelig inn over seg.

Skatter og avgifter er helt nødvendige bestanddeler i norsk økonomi. Fornuftig og langsiktig avgiftspolitikk kan være effektive virkemidler for å få forbrukere og industri til å endre atferd eller utvikle ny teknologi. Noen avgifter har imidlertid kun til hensikt å øke statens inntekter for å skape balanse i statsbudsjettet. Når slike blir trukket frem og forhandlet inn for å redde et budsjett, slik mange mener skjedde med den store økningen i sukkeravgiften blir resultatet ofte dårlig. Regjeringen bør arbeide grundigere med fremtidige avgiftsøkninger. Handelsstanden og næringslivet bør ha mer stabile rammebetingelser. Selvfølgelig må man finne inndekning for utgiftsgaloppen på statsbudsjettene, men det må gå an å komme frem til bedre løsninger enn det som skjedde med sukkeravgiften.