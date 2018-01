VARSLER-VERN: Det er en svært liten krets i Ap som har fullt innsyn i varslene, skriver VG-kommentator Frithjof Jacobsen. Foto: Helge Mikalsen/VG

Når varslerne angripes

Publisert: 05.01.18 16:45

Kvinnene som har varslet Ap om mulig seksuell trakassering kan være i ferd med å miste det vernet de har krav på. I går ble de utsatt for et kynisk bakholdsangrep.

Noen har laget et dokument som påstår å være et nøytralt sammendrag av varslene mot Trond Giske. Noen sørger for at dette dokumentet havner hos ulike redaksjoner. Når dokumentet blir publisert i Nettavisen, tilbakevises innholdet av Ap og de som vet hva varslene består i. Varslerne selv sier «sammendraget» ikke dekker det de har varslet om.

Allikevel påvirker dokumentet offentligheten. Slik varslene er fremstilt der, er det mange som uttrykker at de sliter med å kjenne noen moralsk forargelse. Ap-nestleder Hadia Tajiks ord om at varslene var «rystende lesning , både som menneske, nestleder og jurist» er ikke så lett å forstå når man leser den redigerte utgaven av varslene slik de publiseres i Nettavisen.

Dokumentet som noen har skrevet og distribuert er ifølge Aps partisekretær Kjersti Stenseng, som kjenner alle detaljene i varslene, ikke en rett fremstilling av det det er varslet om . Uten at det ser ut til å gjøre inntrykk på Nettavisen, som i tillegg i sin nyhetssak til og med har skrevet om enkelte av formuleringene i dokumentet slik at varslene ser enda mindre alvorlige ut.

Det er en svært liten krets i Ap som har fullt innsyn i varslene. Etter det jeg forstår begrenser den seg til partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng, assisterende partisekretær Kristine Nordenson Kallset og advokaten som Ap har leid inn for å sikre at prosessen foregår korrekt juridisk. I tillegg er Trond Giske selvfølgelig opplyst om varslene og varslerne, slik han må være for å få mulighet til å gi sin versjon. Det er gode grunner til å holde informasjonen så begrenset. Den viktigste er at varslere har krav på vern. De skal slippe å få sine private historier og opplevelser offentliggjort mot sin vilje. Varslere eier sin egen historie, unntaket er at den det varsles om må få vite hva han eller hun er anklaget for.

Flere har selvfølgelig forsøkt å få varslerne til å stå frem med sine historier. I dag har en av dem gjort det på NRK. Men, for dem som ikke vil, så er situasjonen låst. Det kan være mange grunner til at varslere ikke vil stå frem. Faren for å bli identifisert, selv om man står frem anonymt, er en av dem. Andre grunner kan være at man ikke ønsker en offentlig debatt om egen troverdighet. I et moderne mediesamfunn kommer den med en gang. Rykter, oppfatninger og karakteristikker av varslere som identifiseres er umulige å stanse. Kvinnen som varslet i Roger Ingebrigtsen-saken i 2012, fikk erfare dette. Hennes navn ble offentliggjort nærmest umiddelbart, blant annet i Nettavisen. I tillegg ble hennes utseende og person karakterisert på grovt krenkende vis flere steder på Facebook og i kommentarfelt.

Det er særdeles alvorlig for Ap at man ikke makter å beskytte varslerne skikkelig denne gangen heller. At folk i partiet med kjennskap til hele eller deler av prosessen skriver «interne notater» og offentliggjør dem. At noen i saken kan ha interesse av å svekke varslernes troverdighet er åpenbart.

Til slutt bestemmes jo utfallet i denne saken av om man tror på varslene eller ikke. At man også spekulerer i varslernes motiver, og forsøker å plassere dem inn i en maktkamp eller et politisk spill, er også særdeles kynisk. Dokumentet som nå er offentliggjort flytter bevisbyrden over på varslerne, nærmest tvinger dem til å stå frem med sine historier for at ikke feilaktige opplysninger om det de har fortalt blir stående igjen i offentligheten. Det er skittent spill av verste sort. Den eller de som står bak bør granske sin egen samvittighet. Hvis de har noen.

