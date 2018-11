Foto: Morten Mørland

Et skikkelig drittproblem

MENINGER 2018-11-18T13:18:00Z

Mandag markerer FN verdens toalett-dag. For det haster med å gi verden en bedre do. Og Bill Gates jobber med saken.

kommentar

Publisert: 18.11.18 14:18

«Dette er en beholder med menneskelige ekskrementer», sa verdens nest rikeste mann, Bill Gates , og plasserte et riktig motbydelig syltetøyglass med bæsj, som så ut som den var noen dager over datostemplingen, foran seg på talerstolen.

Det ble helt stille i salen et øyeblikk. Og i fall publikum på Reinvented Toilet Expo i Beijing for to uker siden ikke skulle synes nærværet av denne unevnelige materien var ekkel nok i seg selv, minnet Gates dem på hva en gjennomsnittlig dose av stoffet inneholder: En trillion rotavirus partikler, den vanligste årsaken til oppkast og diaré blant barn. 20 billioner shigella-bakterier, som kan forårsake dysenteri. Og rundt 100.000 egg til forskjellige parasitter og innvollsmark.

I det hele tatt: En cocktail av sykdomsfremkallende mikroorganismer som tar livet av en halv million barn under fem år hvert år.

Microsofts grunnlegger har allerede prøvd å gjøre noe med saken. Gjennom sin humanitære stiftelse har han og kona brukt mer enn 200 millioner dollar på å stimulere selskaper til å bygge smarte toaletter som lett kan utplasseres og brukes til den drøye halvparten av jordens befolkning som ikke har tilgang på gode sanitærforhold.

Det er ikke tilfeldig at Kina var åstedet for kongressen, for som på så mange andre områder er landet det raskest ekspanderende markedet. På tross av økende velstand, mangler fortsatt en fjerdedel av kinesiske husholdninger eget toalett i hjemmet. Og på landsbygda er det bare seksti prosent av befolkningen som er tilknyttet vann og kloakk.

Skal de oppnå dette, må man tenke nytt om hvordan toaletter fungerer. Man må lage doer som bruker mindre vann, som gjør at avfallet kan håndteres enklere (og helst nyttiggjøres), som er enkelt å produsere og som ikke koster for mye.

Det har ikke manglet på kreative ideer og løsninger, og mange av mange av dem ble presentert på kongressen i Kina for to uker siden. Men få, om noen av dem, klarer å leve opp til det siste kriteriet: Å holde produksjonskostnadene nede.

Noen av doene som ble presentert har en anslått utsalgspris på 10.000 dollar, før de settes i masseproduksjon. De billigste lå riktignok på under halvparten av dette, noe som fortsatt er altfor dyrt til å kunne oppfylle intensjonene om å brukes i utviklingsområder.

«Den vanskeligste delen vil bli å få prisen ned fra 2000 dollar til 500», sa Gates til New York Times. «Jeg er mer optimistisk til å nå det målet i dag enn da vi startet».

Derfor har han og Melinda bestemt seg for å spytte ytterligere 200. millioner dollar i do-utvikling. Og de har fått med seg Verdensbanken og Utviklingsbanken i både Asia og Afrika. Det er store penger i do-teknologi.

Det lille firmaet Jets på Hareid på Sunnmøre deltok ikke på kongressen, men vakuumdoen deres hører egentlig hjemme i dette selskapet. Jets begynte å produsere toaletter for skip for tredve år siden: Vannklosett som med en vakuumpumpe bare bruker mellom en halv og en liter vann per skylling.

Et vanlig vannklosett bruker rundt seks liter. I USA bruker de ti.

– Det er mye rent vann for for å fjerne noen desiliter med urin, sier Øyvind Tørlen, konsernsjef i Jets.

De siste årene har selskapet satset stadig sterkere på landbasert virksomhet. Først på hyttemarkedet, hvor Jets-toalettet kan kobles til septik- eller biotank og dermed erstatte utedoen med vannklosett. Men etterhvert også forretningsbygg både i Norge og utlandet.

De er også involvert i et slumprosjekt i Mumbai.

Tørken anslår at seksti prosent av vannet i et moderne forretningsbygg går rett i dass. I en by som Oslo, som har vært en av Europas raskest voksende storbyer de siste årene, vil vannressursene om få år bli satt på prøve.

Om man kan redusere vannbruken med den samme brøken som Jets har i forhold til vanlige toaletter, ville problemet være løst i overskuelig fremtid. For toaletter med lavt vannforbruk er for kloakk det elektriske biler er for trafikk - en løsning som er nødt til å tvinge seg frem etterhvert.

Mandag 19 november markerer FN Verdens Toalett Dag, og organisasjonen har tidfestet målet. Innen 2030 skal hele jordens befolkning ha tilgang på ordentlige og bærekraftige toalettforhold.

Det blir en skikkelig drittjobb det skal bli godt å legge bak seg.