Meningsmangfold har blitt folkefienden

Publisert: 14.12.17 16:02

Meningsmangfold har blitt folkefienden i det som stadig minner mer om et meningstyranni.

Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og grunnlegger av «The Herland Report»

Anders Giævers angrep på nettstedet The Herland Report og TV kanalen ble et glitrende eksempel nettopp på den type drittsekkjournalistikk som har vært praktisert i så mange år. Istedenfor saklig analyse, brukte han kortet vi alle er så lei av– sjikanering, kynisk maktretorikk, faktafeil etter faktafeil i sin artikkel der poenget åpenbart var å delegitimere, la tterliggjøre eksempelvis Pål Steigan og hans populære nettavis Steigan.no. Problemet er at Giæver har sittet altfor lenge i den norske VG bobla der man på nærmest Walt Disney måte skaper sitt eget ideologiske verdensbilde der kartet overhode ikke stemmer med virkelighetens terreng.

Det som irriterte Giæver, var rockeartisten Hans-Erik Dyvik Husbys TV samtale, der han snakket om tillitskrisen til media og at folk nå vet at de blir desinformert. Og så var kommentatoren på jakt etter navn og adresse til redaktører og mediefolk som erkjenner at media driver med desinformasjon? For slike redaktører vil nok raskt bli fjernet fra «det gode selskap», skal vi tro tilstanden i dette fryktpregede landet med en selvsensur, ensrettethet og mobbekultur i verdensklasse.

Vi slutter jo å kjøpe mainstream aviser nettopp på grunn av den elitistiske «meningspoliti» holdningen der man selvoppnevnt og passe arrogant doserer for befolkningen hva «vi får lov til å mene» om ulike tema. Eksempelvis, omtrent det eneste som formidles utenrikspolitisk er USA elitens maktperspektiv på verden. I USA er som kjent over 90 % av mediene nå kontrollert av 6 korporasjoner , med tette bånd til våpenindustrien og en temmelig kynisk finanselite. VG reflekterer til punkt og prikke denne maktelitens geopolitiske oppfatninger.

Vi andre har lyst til å leve i et fritt demokrati der man respekterer og åpner for forskjellige meninger. Kanskje derfor blir nettsteder som tillater andre synsvinkler, slik som The Herland Report populære. Bare i oktober hadde vi nær en million leste artikler, i tillegg kommer flere millioner avspillinger på kort tid på TV kanalen.

I et stadig mer nedstrupet meningsklima i Vesten, har avisene våre i altfor stor grad blitt maktas ensidige talerør. De som vil belyse en sak fra flere sider blir «fienden vi må bekjempe». Meningsmangfold har blitt folkefienden i det som stadig minner mer om et meningstyranni. Kommentatorenes rolle blir i sovjetisk stil å strupe ned og «dumme ut» de som ikke automatisk godtar det politisk-korrekte diktat. Hvis dette fortsetter, er vi på god vei inn i det totalitære.

