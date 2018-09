FJERNET ARVEAVGIFTEN: Den blåblå regjeringen og finansminister Siv Jensen fjernet arveavgiften straks de overtok makten. Foto: Tore Kristiansen / VG

Innfør arveavgift

MENINGER 2018-09-21T03:11:29Z

Om den blåblå regjeringen mener alvor med sin kamp mot økende ulikhet, bør den høre på SV og innføre arveavgiften igjen. For det vet vi hjelper.

leder

Publisert: 21.09.18 05:11

Formuene til de aller rikeste blant oss har mer enn fordoblet seg siden finanskrisen. Til sammen kontrollerer de 400 rikeste i Norge verdier for 1349 milliarder, ifølge bladet Kapital, som i går publiserte sin oversikt over Norges aller rikeste.

Øverst troner Jon Fredriksen med svimlende 113 mrd i formue, dernest følger Torstein Hagen som anslås å ha nær det halve, mens kjøpmann Odd Reitan ligger på tredjeplass med 43,7 mrd.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser den samme trenden. Norge er fortsatt et av verdens likeste land. Men ulikheten øker når vi ser på formuene. Her drar de rikeste ganske dramatisk ifra. At vi fortsatt har såpass jevn økonomisk levestandard skyldes i stor grad skatter, overføringer og ulike offentlige tjenester.

Altså politiske grep som kan endres. Og noe av det første den blåblå regjeringen gjorde da den kom til makten var å fjerne arveavgiften, til tross for at landets økonomer var uenige . Finansminister Siv Jensen argumenterte med rettferdighet , og sa at arveavgiften «rammer ofte dem med lave og vanlige lønnsinntekter».

Det som har skjedd siden den gang, er at de rike har dratt enda mer ifra. Og vi vet at fjerningen av arveavgift bidrar.

Det er nå vi bør utforme en ny, forbedret arveavgift, som tankesmien Agenda er inne på i VG. Og vi kan se for oss at bunnfradraget som SV forslår kan ivareta de mange Siv Jensen har omtanke for.

For forskjellene bør ikke få bli for store. Da kan vi komme til å slite med å få til de fellesskapsløsningene vi er så stolte av. Det er ikke mulig å vinne et valg i Norge i dag uten en positiv innstilling til velferdsstaten. Det kommer av at vi er såpass like, de aller fleste ønsker forsikringsordningen velferdsstaten gir.

Slik er det ikke i andre land. Og tallene i Kapital viser at vi må forvente at utviklingen vil forsterke seg fremover.

Dette kan vi ikke stoppe med luftig snakk om innovasjon, inkludering og skaperkraft. Det må konkrete tiltak på bordet. Som arveavgift.