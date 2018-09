Foto: Team Urbis / Statsbygg / Statsbygg

Til det bedre

MENINGER 2018-09-29T03:14:48Z

Det nedskalerte forslaget til nytt regjeringskvartal er innhentet av prisverdig politisk realisme og noe som kan minne om et nyoppdaget estetisk instinkt.

leder

Publisert: 29.09.18 05:14

Likevel er det grunn til å minne om at dette fortsatt er «et skisseprosjekt», slik også kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) poengterte under presentasjonen av Nye Regjeringskvartalet fredag.

Prosjektet kalles nå «Åpent, trygt og grønt», til forveksling likt en moteretning innen konsulentvirket for noen år siden da alle organisasjoner skulle sette ord på egne kjerneverdier. I dette tilfellet betyr det at planløsninger både utomhus og inne skal preges av åpenhet.

For byens borgere og besøkende medfører dette eksempelvis at selve regjeringskvartalet og områdene rundt blir tilgjengelige for allmennheten, men likevel sikret, blant annet med mye beplantning og grønne lunger. Det grønne miljøaspektet formodes ytterligere vektlagt i form av et politisk pålegg om i stor grad å benytte trevirke som bygningsmateriale.

Umiddelbart fremstår nedskaleringen som et fornuftig grep. Den tar hensyn til omliggende arkitektur hva angår høyde på de nye bygningene, og den innebærer at Regjeringen tar konsekvensen av egne mål om avbyråkratisering. Det er en vesentlig mindre offentlig administrasjon som skal inn på et vesentlig mindre areal.

På pluss-siden anfører vi også Regjeringens uttalte vilje til å ta vare på utsmykningene som i sin tid ble laget av Picasso og Carl Nesjar, og at disse verkene skal implementeres i det nye kvartalet. Det skulle i og for seg bare mangle, men de som over tid har fulgt med i ordskiftet om regjeringskvartalets skjebne vil vite at hverken pietet eller kulturhistoriske argumenter er blitt særlig vektlagt fra byggherrehold.

Nøyaktig hvor kunsten får sin plass er foreløpig uklart, noe som også uttrykker at planforslaget som statsministeren og tre statsråder presenterte på fredag fortsatt skal tilpasses en omskiftelig virkelighet innen innflytting kan påbegynnes om ca. seks år.

Det ferske utkastet forutsetter at Statsministerens kontor kommer hjem til Høyblokka, at Forsvarsdepartementet forblir på Akershus festning og at UD fraflytter Victoria Terrasse hvor utenrikstjenesten har hatt tilhold siden tidlig på 1900-tallet. Hvorvidt akkurat det siste kommer til å skje er neppe ferdigdebattert.

Vi har hele tiden ment at Utenriksdepartementet fortsatt bør ligge på 7. juni-plassen. Det er historisk begrunnet, og Regjeringen må komme opp med bedre argumenter enn samlokalisering og synergi for å bryte den tradisjonen. Selv for en moderniseringsminister, ikke minst fra Høyre, bør det finnes immaterielle størrelser som har en høyere verdi enn antatt effektiviseringsgevinst.