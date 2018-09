REVYSTJERNE: – Som «Raymon» representerte Øyvind Johannessen en urgammel figur i den folkelige humoren, på folkets språk, om folkets problemer, på folkets premisser, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Thomas Andreassen

«Raymon» – en humorlegende

MENINGER 2018-09-24T15:44:16Z

Øyvind «Raymon» Johannessens gjorde en utrettelig innsats i norsk humor – og vi må bare takke ham.

Publisert: 24.09.18 17:44 Oppdatert: 24.09.18 18:08

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

Det er trist å lese at Øyvind Johannessen, mest kjent som den berømte humorfiguren «Raymon», har gått ut av tiden . 67 år er ingen alder, og Øyvind Johannessen var aktiv til det siste, med flere prosjekter på gang. Er du en ekte klovn, tar du deg ikke jobb som kontorist og papirflytter. Blir du én gang fanget av magien, sagmuggen, publikums gunst og latterbrøl, ser du deg ikke tilbake - du må forbli klovn. Du må opp på scenen. Igjen og igjen.

Figuren «Raymon» ble skapt, eller kanskje oppdaget, av humoristen og tegneren Ragnar «Joker» Pedersen, som på 70-tallet flyttet fra Oslo til Fredrikstad og der gjorde seg gjeldende med en enorm humorproduksjon i mange formater. Stemmen og figuren til Raymon hadde Øyvind Johannesen inne fra før, han brukte den for eksempel for å tulle med lærerne sine, hver gang de snudde ryggen til. Så fikk Joker høre Øyvind gjøre den stemmen tilfeldig på en øving, og spurte om han kunne holde den gående i tre minutter.

Resten er norsk humorhistorie. Joker fikk karakteren inn i en mer systematisk form, og skrev utallige tekster til stor glede for alle østfoldinger og de fleste andre nordmenn. Noe lignende skjedde med vår dyktige humorist Robert Stoltenberg: Da han brøt gjennom med dunder og brak i NRK TV, gjorde han det med karakterer han hadde hatt inne i årevis. Noen måtte bare oppdage dem – sette dem inn i en ramme. ​Øyvind Johannesen var en humorlegende i levende live, og samarbeidet blant andre med Vivi Haug, herostratisk berømt etter sine VG-reklamefilmer. Han jobbet også tett med selveste sjefen, Trond Kirkvaag jr., i mange prosjekter.

Som «Raymon» representerte han en urgammel figur i den folkelige humoren, den enfoldige, naive og kanskje litt ensomme mannen som snakket rett fra levra, på folkets språk, om folkets problemer, på folkets premisser. Og folket elsket ham for det. «Raymon»-figuren ble etterhvert så stor at noen altfor enkle sjeler i Østfold Fylkeskommune fant ut at de skulle bruke 80 millioner på en reklamekampanje for å «kvitte seg med Raymon-stemplet», som det het. For en ironi. En figur, elsket av folket, blir altså et problem for de høye herrer i byråkratiet? Det er sannsynligvis den mest utsøkt dustete bruk av skattepenger noensinne.

«Raymon» bør få sin egen byste i Gamlebyen!

For dette dusteriet reflekterer noe som faktisk er svært levende i Norge i dag – forakten for den folkelige humoren. Revyformen, som Øyvind Johannesen eksellerte i, er uglesett i enkelte miljøer som litt for ofte nyter kanapéer og drikker champagne på folkets regning. Et beslektet fenomen kunne ses da språkprofessor Finn Erik Vinje for noen år siden nedlatende erklærte at «østfolddialekten er Norges styggeste» – et godt bevis på at hvis du virkelig skal lete etter fordommer, skal du lete i akademia. Ordet «revy» er borte fra sceneplakatene i de fleste store norske byer i dag - en gang på 90-tallet fant noen ut at forestillingene skulle hete «show». Revy ble plutselig sett på som noe mindreverdig, selv om minst ett av revyens klassiske elementer: Sketsj, monolog og sangnummer så å si alltid er med i ethvert «show» som settes opp.

Øyvind «Raymon» Johannessens utrettelige innsats i norsk humor, all den glede han har skapt, det befriende tøvet, den avvæpnende replikken, den breie dialekten, det folkelige perspektivet – vi må bare takke ham.

​Vi lyser fryd over Øyvind Johannessens minne!