Leder

Enten EU eller EØS

Det eneste alternativet til EØS-avtalen, er fullverdig norsk medlemskap i EU, mener Høyre. Dersom det skulle bli flertall for å si opp EØS-avtalen, ønsker partiet å ta til orde for en ny EU-debatt og mulig ny søknad om å få bli med i Europaunionen.

Vi her helt enig i at EU -medlemskap er det eneste alternativet til dagens EØS-avtale. I likhet med Høyre vil vi advare dem som nå ønsker å skrote denne viktigste internasjonale avtalen for Norge. Det gjelder både Sp, ytre venstresiden, deler av fagbevegelsen samt deler av Frp. At høyrefalanksen her har tatt for mye Møllers tran og utfordrer sin egen partiledelse i samme spørsmål, regner vi med Siv Jensen ordner opp i.

Som ansvarlig statsråd med overordnet ansvar for statens finanser og velferdsutvikling begriper hun hva risikoen med å sette EØS-avtalen i spill innebærer. I likhet med alle som har forståelse for de lengre linjer i politikken, næringslivets behov for forutsigelighet og hvordan gjensidige avtaler regulerer dagens komplekse samfunnsorden, formoder vi at finansminister Jensen vet hvilket sjansespill det er å si opp EØS-avtaleverket uten å ha en annen form for tilknytning til Den europeiske union å gå til.

Den skal ha fulgt usedvanlig dårlig med i den pågående brexit-debatten for å tro at EU vil kaste en enda bedre avtale etter Norge hvis vi ensidig sa opp EØS. Hvis det var slik: Hvorfor har ikke en mye viktigere økonomi og handelspartner enn Norge, altså Storbritannia, fått et så gullkantet tilbud fra EU som norske EØS-motstandere tror vi skal få?

Det var ikke noe folkekrav i Storbritannia om å melde seg ut av EU. Tvert imot! Det som utløste brexit var David Camerons misbruk av folkeavstemningsinstituttet for å løse en intern konflikt med den euroskeptiske høyrefløyen i eget parti. Briter flest ble utsatt for en EU-debatt de ikke var forberedt på, noe nasjonalistpartiet UKIP og ambisiøse Tory-politikere med egne maktmotiver utnyttet til fulle.

I sum maktet disse kreftene å mobilisere en nedsnakking av EU som gjorde det mulig å etablere en oppfatning av europeisk samarbeid som noe negativt for folk flest i Storbritannia.

I dag angrer et flertall av britene på utfallet av folkeavstemningen. Dette bør de som forsøker å undergrave EØS-avtalen merke seg. Høyre har rett i at EU-medlemskap er det eneste gode alternativet dersom EØS-avtalen ryker. Men dette er en situasjon ingen ansvarlige politikere bør sette Norge i. Skal vi diskutere norsk EU-medlemskap, må en slik debatt springe ut av et genuint ønske om å knyttes tettere til Den europeiske union. Ikke ut fra en tvangssituasjon skapt av uansvarlige politikere. Storbritannia er ikke et eksempel til etterfølgelse i denne sammenheng.