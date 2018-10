KONSULENTER: Sødermann rådgivning AS holder til i dette bygget i Nordfjordeid. Foto: Odin Jæger

Pengesporet styrkes

MENINGER 2018-10-16T18:39:28Z

I Tolga-saken var det et sentralt spørsmål om kommunen klassifiserte brødrene Holøyen som psykisk utviklingshemmede for å øke kommunens inntekter. Nå viser det seg at et konsulentselskap har forsøkt å selge denne oppskriften til andre.

Publisert: 16.10.18 20:39

Konsulentselskapet Sødermann Rådgivnings korrespondanse med Oslo kommune i 2014 kaster nytt lys over Tolga -saken, og den markante økningen av antallet mennesker i Norge som er klassifisert som psykisk utviklingshemmede.

Petter Sødermann, tidligere helse- og sosialsjef i Eid kommune, tok da kontakt med Oslo og tilbød den hjelp med å øke inntektene. Metoden var å melde inn flere som psykisk utviklingshemmede. Sødermann har hatt samme type kontakt med flere andre kommuner, og mange av dem har senere kjøpt tjenester fra hans konsulentselskap.

For meg tyder dette på at økonomi har vært et viktig motiv når kommunene har økt antall registreringer. Sødermanns selskap kommer i sitt tilbud også med en provisjonsløsning som gir selskapet inntekter i forhold til hvor mange flere som kan registreres.

Det er på tide å legge sammen det vi nå vet om denne saken. Mennesker kan få en diagnose som psykisk utviklingshemmede uten at de er vurdert av spesialister. Kommunene får økt sine inntekter jo flere diagnoser de kan melde inn. Det har ikke vært noen statlig kontroll med grunnlaget for registreringene.

I kulissene har konsulentselskapet til Petter Sødermann kommet med oppskriften for hvordan dette kan gjøres. Hans selskap har siden 2014 hatt en kraftig vekst i inntekter og antall ansatte.

Stadig mer tyder på at det vi så i Tolga var en del av et større system, en ukultur der mange norske kommuner skaffet seg inntekter på sviktende grunnlag. Assistert av konsulenter som hadde sett dette «hullet» i inntektsordningen og også tjente penger på det selv. Hvor mange rundt om i Norge har betalt for dette ved å bli oppført som psykisk utviklingshemmede uten at de har fått vite om det?

Granskingen som nå skal i gang har fått mange spor å jobbe med. Dette ser ut som en av de største skandalene i Kommune-Norge noensinne.