TOPPMØTE: Presidentene Donald Trump og Vladimir Putin møttes i Hamburg i 2017. Neste måned blir det gjensyn i Paris. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Avtale i fare

MENINGER 2018-10-25T01:16:01Z

I går ble det bekreftet at USAs president Donald Trump møter Russlands president Vladimir Putin 11. november i Paris. Et naturlig tema på toppmøtet er fremtiden for rustningskontroll-avtalen INF. Avtalen mellom USA og Sovjetunionen fra 1987 forbyr alle landbaserte raketter av mellomdistansetypen. I helgen varslet Trump at USA vil trekke seg fra INF, med den begrunnelse at Russland i årevis har brutt avtalen.

leder

Publisert: 25.10.18 03:16

Toppmøtet mellom Trump og Putin vil foregå på sidelinjen i forbindelse med markeringen i Frankrike av at det er 100 år siden våpnene stilnet i 1. verdenskrig. President Emmanuel Macron er vert for en minnemarkeringen som finner sted i en tid med økende politisk og militær spenning i Europa.

EU karakteriserer INF-avtalen som en hjørnestein for europeisk sikkerhet. Det er imidlertid Russland som har ansvaret for at en viktig avtale om våpenkontroll nå er kommet i fare. Det er NATOs vurdering at Russland mest sannsynlig bryter INF-avtalen med sitt nye rakettsystem 9M729, fordi dette kan utstyres med atomstridshoder. Som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg påpeker er problemet at INF-avtalen kun er blitt respektert av USA .

USA tok opp mistanken om russisk avtalebrudd allerede da Barack Obama var president. Russland benekter at de bryter avtalen, men USAs europeiske allierte deler bekymringen over et rakettsystem som potensielt kan ramme Europa nesten uten varslingstid. Det er viktig å markere overfor Russland at denne utviklingen er uakseptabelt. Avtaler som ikke overholdes av alle parter mister betydning. Avtaler om våpenkontroll må respekteres og være kontrollerbare for å unngå et nytt våpenkappløp.

NATO har sikret fred i Europa i snart 70 år og er like viktig i dag. Men vår sikkerhet er også avhengig av at atommaktene USA og Russland står ved inngåtte rustningskontroll-avtaler. Vi håper toppledernes møte i Paris vil tjene som en innledning til seriøse forhandlinger med sikte på å redde INF og styrke arbeidet for effektiv og verifiserbar rustningskontroll. Ingen er tjent med et nytt våpenkappløp. Russland har alt å tape på det.