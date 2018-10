TA ANSVAR: – Akutt hjertestans kommer som regel uten forvarsel og kan ramme noen i familien din. Å kunne hjerte- og lungeredning er en billig forsikring og gir god sikkerhet, skriver lege Wasim Zahid. Foto: Nøsterud, Karin Beate

Lær deg hjerte- og lungeredning!

MENINGER 2018-10-16T07:19:38Z

I dag, 16. oktober, markeres verdens hjertestart-dag. Bruk anledningen til å lære deg livreddende helsehjelp.

debatt

Publisert: 16.10.18 09:19

WASIM ZAHID, spesialist i hjertesykdommer

30. april 2012 ble hele Norge møtt av en sjokkerende nyhet. Alexander Dale Oen hadde dødd under et treningsopphold i USA, bare 26 år gammel. En av verdens beste svømmere, et sympatisk menneske og en nasjonal helt, var borte. Hjertet hadde sluttet å slå.

2. september 2018 slo tragedien til igjen. Den topptrente langrennløperen Ida Eide falt om brått med akutt hjertestans og døde under et løp. Hun ble 30 år.

I tillegg hører vi med jevne mellomrom om toppidrettsutøvere som har omkommet plutselig fordi hjertet har gitt opp.

Slike dødsfall gjør sterkt inntrykk og for mange utgjør de det typiske eksempelet på «akutt hjertestans». Det er feil. Heldigvis hører hjertestans hos unge til sjeldenhetene. Tall viser at forekomsten er på rundt 1 av 100 000. Unge og friske hjerter stanser ikke av trening, heller ikke av hard trening. I de tilfellene hvor det likevel skjer er det som regel en underliggende men ikke-erkjent hjertefeil som er årsaken.

Akutt hjertestans er et langt større problem i den eldre delen av befolkningen og sees hyppigere etter fylte 35 år. Forekomsten øker med økende alder, og hjertestans sees hyppigst etter 65 år. I Norge får over 3000 mennesker akutt hjertestans utenfor sykehus. Hovedårsaken i denne aldersgruppen er tette og trange årer på hjertet, det som gir hjerteinfarkt.

Akutt hjertestans er en ytterst alvorlig tilstand, og dødeligheten er svært høy. Rundt 80-90 prosent av de som får hjertestans utenfor sykehus vil ikke overleve. En person som blir liggende uten blodsirkulasjon i mer enn noen minutter, vil sannsynligvis pådra seg en så alvorlig hjerneskade at det ikke vil være forenlig med liv.

Men umiddelbar helsehjelp fra familie, venner eller forbipasserende kan bedre den dystre prognosen. Om noen starter med redning eller ikke, vil bokstavelig talt utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Hvis du kommer over en livløs person, skal du rope om hjelp fra forbipasserende og straks ringe 113. Følg anvisningene du får fra akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Gå i gang med hjerte- og lungeredning (HLR) så raskt som mulig. Hvert minutt teller.

Ikke vær redd for å gjøre noe feil, og ikke la deg hemme av at du ikke føler deg god nok på HLR. Det verste du kan gjøre er å bli handlingslammet. Ved hjertestans er all HLR bedre enn ingen HLR.

Du må fortsette med hjerte- og lungeredning helt til ambulansepersonellet ankommer og kan ta over gjenopplivingen. Å utføre HLR er tungt, og det er en fordel om dere er flere som kan bytte på.

På mange offentlige steder som handlesentre, flyplasser og større togstasjoner er det utplassert hjertestartere. Bruk disse om de er tilgjengelige. Slike hjertestartere er automatiske og brukervennlige. De finner ut på egen hånd om pasienten trenger elektrisk sjokk eller ikke. Du skal imidlertid ikke avbryte HLR for å lete etter en hjertestarter.

Akutt hjertestans kommer som regel uten forvarsel og kan ramme noen i familien din. Å kunne hjerte- og lungeredning er en billig forsikring og gir god sikkerhet. Lær deg derfor livreddende helsehjelp, og tren jevnlig for å vedlikeholde kunnskapen og ferdighetene. Meld deg på et kurs i dag. Noens liv kan avhenge av det.

Kronikkforfatteren har skrevet boken «Hjerte for hjertet» og er deltaker i NRK-programmet «Hva feiler deg deg?».