Farmen-Anneli er alenemor til to: – Hadde ikke klart oss uten støtten

I forrige uke ble det norske folk vitne til hvordan livet med cøliaki kan være, da jeg ble svært syk på Farmen etter å ha fått i meg gluten. Jeg håper politikerne så på.

Publisert: 03.11.18 09:31

ANNELI GUTTORM, Farmen-deltager med cøliaki.

Grunnen til at gluten står høyt på agendaen i Norge akkurat nå, er at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å kutte støtten til de med cøliaki-diagnose fra 23 988 kroner til 8 232 kroner i året. Altså et kutt på ca 15 000 kroner i året.

Dette er for meg veldig trist å lese, og jeg forstår at mange ikke har forståelse hvordan det er å ha utfordringer knyttet til cøliaki.

Som tobarnsmor, hvorpå begge mine døtre også har cøliaki, vet jeg meget godt hva dette vil si.

Alle utfordringer en støter på, og ikke minst hvor ekstremt kostbar glutenfri mat er kontra vanlig mat.

Jeg vet det er veldig nødvendig med økonomisk støtte til glutenfri mat.

Rundstykker koster 2-3 ganger mer enn vanlige. En pakke med fire pølsebrød koster 53 kroner, mot 14 kroner for de med gluten. En glutenfri Grandiosa koster 70 kroner. Jeg kunne fortsatt å liste opp prisforskjeller i det uendelige.

Kaker, boller og annen mat må vi lage fra bunnen av da dette nærmest ikke er å oppdrive, så det er ressurs- tids- og økonomisk krevende å passe på dette 24-7. Alt skal og må saneres for gluten.

Vi må ha eget pålegg, eget smør, egne skjærefjøler, egne fat og eget bestikk. Rengjøring er veldig viktig, og påpasselighet og grundighet er nøkkelord.

Når vi er ute og reiser, må vi booke ekstra bagasjekolli for å kunne ta med egen, glutenfri mat på turen. En koffert brukes gjerne alene til frosne brød, spaghetti, pålegg mm.

Med glutenallergi/ cøliaki er det ofte også vanlig at en ikke tåler melk spesielt godt heller, så da må en i tillegg bruke laktosefritt. Så derav er det både mye arbeid å bake å ordne alt, samt kostbart i lengden.

Da må en være særdeles selvhjulpen og kreativ i alle løsninger fra hjem til reiser – spesielt om det er utenlands, slik at en har all mat på det trygge.

Å gamble med mat er ikke et alternativ, da kan en bli syk – skikkelig syk – vel i hvert fall jeg personlig, som mange nok fikk med seg av de som så på Farmen forrige uke. Det er grader av dette og reaksjonene på dette, men uansett er det viktig å ta det på alvor.

Jeg har personlig selv hatt cøliaki i nå 21 år, og det var en stor lettelse den gangen de fant ut hva det var. Med glutenfri kost fikk jeg et nytt liv, selv om overgangen i seg selv kan være utfordrende. En må rett og slett venne seg til smak, konsistens, og alle begrensninger man må ta.

Ikke minst må man alltid være veldig påpasselig på f.eks. restauranter, kafeer, bursdager for barna, middagsbesøk hos venner og familie mm.

Ofte må vi ta med mat selv når vi skal på besøk til noen, for å være på den sikre siden. Det er alltid en pose eller veske med glutenfri mat med overalt til enhver tid. Dette krever sin kar og dame for å passe på konstant, men alt er mulig og en blir vant til det med tiden. Til slutt er det blitt en livsstil.

Jeg anser meg som frisk, jeg kan bare ikke få gluten i meg. Da blir jeg syk, men utenom dette merker jeg ikke noe til det i hverdagen.

Uansett - så er min personlige mening - vi hadde ikke klart oss uten den økonomiske støtten vi får. Dette kan jeg si som har vært aleneforsørger i mange år. Det koster rett og slett alt for mye.

Og kjære politikere, om dere skal vurdere å redusere støtten til de som plages med slikt – (husk det at dette problemet er ille nok i seg selv for hver enkelt) så er mitt ønske og forespørsel herved at glutenfri mat og levesett er likestilt som for alle andre.

I realiteten vil det si at prisene på glutenfri mat kan settes drastisk ned, i butikker og på restauranter, og mer tilbud av glutenfritt på reiser og kafeer osv.

Da står alle likt og kan klare seg likt med sine egne kostholdsvalg og diett-behov, uten å gå tapende utav dette økonomisk eller helsemessig.

Det enkle er ofte det beste, også for alle med cøliaki.