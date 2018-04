UT MOT HAVET:Statsminister Erna Solberg i Ålesund på lørdag. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Et hav av plast

leder

Publisert: 23.04.18 05:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-23T03:05:51Z

Forurensningen av verdenshavene blir omsider tatt på største alvor. Et politisk krafttak er nødvendig for å rydde opp.

Statsminister Erna Solberg besøkte i helgen Ålesund hvor hun fikk se resultatet av en oppryddingsaksjon i havnebassenget. Ifølge undersøkelser utført av Havforskningsinstituttet er havområdene utenfor sunnmørsbyen et av landets mest plastforurensede. Solberg var i byen for å markere betydningen av ett av FNs bærekraftmål. Det 14. målet handler om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Det er selvfølgelig ikke bærekraftig å fortsette med å kaste 7,8 millioner tonn syntetisk materiale rett i havet hvert år, slik beregninger fra Universitetet i Georgia viser at verdens befolkning gjør. Plasten forurenser og infiserer livet i havet i et slikt omfang er det utgjør en trussel for fremtidige generasjoner. Statsministeren sa i Ålesund at det er nødvendig å løfte forståelsen internasjonalt for hvor alvorlig plastforurensingen er, samtidig som vi hjemme må stimulere til opprydding. Vi har alt for lenge brukt havet som en søppelplass.

Det vil kreve økt bevisstgjøring av forbrukerne, vilje til å bruke politiske virkemidler og tydelig krav til næringsliv og skipsfart. Det er viktig å rydde strender og havner. Enda mer betydningsfullt er det å hindre at så mye plastavfall finner veien til havet. Heldigvis ser vi mange tegn til økt oppmerksomhet om denne store utfordringen, både blant forbrukere og politikere.

Den britiske regjeringen vil forby salg av engangsprodukter i plast. Miljøvernminister Michael Gove sier disse er ødeleggende for våre hav og dødelig for miljø og dyreliv. Vi må kraftig redusere forbruket av plastposer, som i dag er 200 per nordmann. Vi må i større grad bruke biologisk nedbrytbare produkter. Handelsnæringen kan uten større problemer fjerne mye av plastemballasjen. Arbeidet er påbegynt i de store kjedene.

Forurensingen av verdenshavene er en global utfordring som krever internasjonalt samarbeid. Dette skjer blant annet i form av direktiver fra EU. Problemet med plastforurensing av havområdene er enormt. Men vi vet hva som må til, og alle kan bidra. Det er summen av en lang rekke tiltak, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, som vil gjøre en forskjell.

Denne artikkelen handler om Miljø

Erna Solberg

Havforskningsinstituttet

Forurensing