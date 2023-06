KAPASITETSUTFORDRINGER: – Du må huske hovedregelen når det kommer til «kapasitet»: Den må først brukes til familien din. For det finnes ingen vikar for en mamma som er utbrent, skriver norsk-franske Lorelou Desjardins.

Det er typisk norsk ikke å ha kapasitet

«Jeg har ikke kapasitet». Vi voksne har hørt eller sagt denne setningen en del ganger. Hva betyr det egentlig? Kan man si det nærmest uansett kontekst – på jobb, til venner og til sine barn?

LORELOU DESJARDINS, jurist, forfatter og blogger

Jeg har aldri hørt en slik setning på et annet språk.

Å si «I don’t have capacity» på engelsk gir lite mening. Men på norsk er det en forklaring i seg selv; et slags overordnet svar som alle forstår.

Jeg syns at uttrykket er veldig tåkete og kan bety forskjellige ting avhengig av konteksten du bruker den i, og hvem du sier det til. Nordmenn bruker setningen altfor ofte, og har sikkert gode grunner til det. Det demper konfliktnivået og gir en vag «begrunnelse» for å unngå å gjøre noe.

Her er mine regler for bruken av setningen «Jeg har ikke kapasitet»:

1. Ikke si det hjemme

Bruker nordmenn setningen hjemme, overfor barna sine?

«Nei lille venn, jeg kan ikke dra til sommeravslutningen i barnehagen, jeg har ikke kapasitet. Se på alle oppgaver jeg har hjemme. Hvis jeg kommer, er jeg nesten nødt å nedprioritere noe annet. Matlaging kanskje?».

Nei. Det er uhørt. Du må alltid ha kapasitet til dine barn og din nære familie.

Det er ikke aktuelt å bruke det overfor samboeren din heller. «Vet du hva, jeg hadde gjerne vasket klær og lagt barna, men jeg har dessverre ikke kapasitet i dag». Da sier man kanskje «Jeg er sliten, jeg orker ikke mer, vær så snill kjære, det blir min tur neste gang».

Jeg har ikke norske foreldre, men jeg tipper at nordmenn ikke sier det til foreldrene sine heller.

2. Ikke si det til en offentlig tjenesteperson

Det er mest voksne mennesker som sier det til andre voksne mennesker. Man kan ikke si det til en offentlig tjenesteperson eller -kontor. Hvis NAV eller Skattetaten sender deg et brev med en frist for å betale skatt eller til krav om dokumentasjon, så er ikke «kapasitet» et gyldig argument for å ikke svare.

De bryr seg ikke om kapasiteten din. Om du er sykemeldt med erklæring fra en lege er det lov å bruke ordet, men jeg tipper at en fastlege neppe sykmelder noen bare fordi de ikke har kapasitet.

3. Det er lov på jobb

På jobb er det oftest ledelsen som hører denne setningen, fra sine ansatte. Når man blir spurt om å ta på seg nye oppgaver, i tillegg til de nåværende, kan man si «Det høres veldig spennende ut, men jeg har dessverre ikke kapasitet».

4. Det er litt lov også overfor venner

Jeg tror man kan si det til venner som inviterer deg på et julebord, eller til en langhelg i Krakow. Men hvis man sier nei for ofte til norske venner, kan det medføre at vennskapet går i oppløsning – så man bør være litt forsiktig!

Når man ikke har kapasitet til venner over lang tid, betyr det at man ikke prioriterer vennene sine. Eller at man er veldig opptatt eller utslitt.

5. Ikke si det for å unngå å bli valgt som FAU-medlem

Når du sitter sammen med andre foreldre i et foreldremøte i barnehagen eller på barneskolen, anbefaler jeg ikke å bruke unnskyldningen «Jeg har ikke kapasitet».

Alle er slitne og føler at de ikke har kapasitet. Småbarn er en hellig unnskyldning for å være utslitt i dette landet, så ikke start kampen om hvem som er slitnest i et foreldremøte.

«Mitt barn våkner fire ganger hver natt.» «Jeg har det verre, jeg har et nyfødt barn som har kolikk.» «Jeg har fire barn!» Og så videre.

Det er vanskelig å si nei til en arbeidsgiver eller en leder, så «jeg har dessverre ikke kapasitet» er en konfliktdempende måte å si «nei» på. Fordi det sier egentlig ingenting. Hvorfor har du ikke kapasitet? Hva er din kapasitet fylt med?

Det er sjelden man sier nei til bedre lønn eller bedre arbeidsvilkår. Oftest sier man nei til mer arbeid uten tilsvarende kompensasjon.

På jobb kan det være at man allerede er overarbeidet. Noen gjør jobben til to eller tre stillinger på grunn av sykdom i teamet eller andre rekrutteringsproblemer. Når sjefen kommer for å legge enda flere ting på pulten din, kan det være et helt ærlig svar at man ikke klarer mer.

Jeg tenker for eksempel på ansatte i helsevesenet, som jobber nattskift og overtid. Da er spørsmålet om det er verdt det å risikere en sykemelding fordi de ikke har den fysiske kapasiteten å jobbe mer.

Det kan også være slik at man egentlig har veldig lyst, men ikke klarer det. Da blir begrunnelsen «alt som skjer på hjemmebanen» brukt av mange. Et annet tåkete svar som betyr mye forskjellig.

Småbarn, en syk ektefelle, en syk mor eller far, et barn med utfordringer, oppussing hjemme, en skilsmisse, en flytteprosess, en frist for en masteroppgave. Listen er lang.

Jeg har en følelse av at kvinner har en tendens å si at de ikke har kapasitet mer enn det menn gjør det. Kanskje fordi kvinner gjør mye mer av den «tredje skiftet» som jo krever mye – ja, kapasitet.

I dette tilfellet unngår nordmenn (-kvinner) å gå så mye i detalj, fordi det er viktig ikke å dele altfor mye om sine hjemlige problemer.

I et samfunn hvor det er mye ensomhet, og hvor eldre personer og småbarnsforeldre ofte må klare seg selv uten hjelp, er det fort gjort å ikke ha kapasitet.

Da må du huske hovedregelen når det kommer til kapasitet: Den må først brukes til familien din.

For det finnes ingen vikar for en mamma som er utbrent.

