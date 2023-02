RETTSLIGGJØRINGEN: – Hva skjedde med at det var våre folkevalgte som skulle bestemme hvilke politiske løsninger vi skal ha, ikke de ikke-valgte elitedommerne som står for «amerikanske tilstander» og uønsket rettsliggjøring av politikken, spør kronikkforfatteren.

Vil regjeringen ha mer «amerikanske tilstander»?

Skulle Høyesterett fortrengt våre folkevalgte og løst hele Fosensaken selv?

ANINE KIERULF, førsteamanuensis UiO, spesialrådgiver Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

En gruppe iherdige aksjonister har den siste uken minnet oss om at det nå er 505 dager siden Høyesterett fant vindkraftanlegget på Fosen ugyldig.

Sentralt i statsråd Terje Aaslands forklaringer på hvorfor regjeringen likevel ikke har funnet noen løsning på saken, er at «Høyesterett har ikke sagt hva som skal skje med vindkraftanleggene». Man kan nesten få inntrykk av at det er litt Høyesteretts skyld at saken ikke er løst?

Men slik saken var anlagt kunne ikke Høyesterett avsi dom for rivning. Så våre folkevalgte har etter dommen (som før dommen, for så vidt) hatt det politiske handlingsrommet de ellers er opptatt av å bevare, til å sikre reindriftens vern i møte med økte kraftbehov.

Er det virkelig slik at domstolenes prøving, ikke våre folkevalgtes politikk, burde løst alt i denne vanskelige saken? Hva er egentlig domstolenes rolle i politiske spørsmål der Grunnloven og menneskerettighetene står på spill?

I norsk statsskikk har vi en ordning som heter «prøvingsrett». Den går ut på at når de politiske og den dømmende statsmakt er uenige om hvordan Grunnloven eller menneskerettigheter er å forstå, er det domstolene som har det siste ord. Det er fordi Grunnloven og menneskerettighetene er jus, ikke bare politikk.

Men domstolene sier stort sett bare hva Grunnloven forbyr staten å vedta.

Deres oppgave er ikke å lage andre, og bedre løsninger selv. Det er det våre folkevalgte som skal gjøre, politisk.

Det var prøvingsretten som gjorde at Høyesterett i 2010 satte en stopper for en ny rederiskatteordning, og for nye regler for gamle krigsforbrytelser. Begge deler stred mot Grunnloven § 97 som forbyr tilbakevirkende lover. Den gjorde også at en kenyansk kvinne ikke kunne sendes ut av Norge i 2015, fordi det ville gå urimelig ut over hennes barns beste etter Grunnloven § 104.

Prøvingsretten kan også slå ut i statens favør – det skjer mye oftere, faktisk. Det var for eksempel den som gjorde at klimasøksmålet i 2020 ikke vant frem, fordi utvinningstillatelser i Barentshavet ikke stred med miljøparagrafen i Grunnloven § 112.

Og det er altså prøvingsretten som gjorde at Høyesterett fant vindkraftanlegget på Fosen ugyldig i 2021. Fordi det krenker samenes rettigheter til å utøve sin kultur etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27.

POLITIKK OG RETT: – Er det virkelig slik at domstolenes prøving, ikke våre folkevalgtes politikk, burde løst alt i denne vanskelige saken? Hva er egentlig domstolenes rolle i politiske spørsmål der Grunnloven og menneskerettighetene står på spill, spør Anine Kierulf.

Også en del andre land har denne ordningen. Et av dem vi hører ofte om, er USA: Det er amerikansk høyesteretts tolkning av grunnloven som satt grensene for hvor rasediskriminerende lover amerikanske politikere kunne ha og vedta på 1950-tallet. Og for hvilke reguleringer av våpenbesittelse og valgkampfinansiering de kan vedta nå.

Prøvingsretten – eller egentlig grunnloven, da – begrenser det politiske handlingsrommet. Når vi er enige i begrensningene, er den lett å like. Når vi ikke er det, kaller vi utslagene av den «amerikanske tilstander».

Jeg skrev en gang en bok om prøvingsretten i Norge. Og om hovedargumenter mot og for denne ordningen:

Mot: Det er udemokratisk at en liten elitegruppe av ikke-valgte dommere overprøver folkevalgte flertall. Slikt innebærer en uønsket rettsliggjøring av politikken, slik Maktutredningen var opptatt av, det begrenser det politiske handlingsrommet.

Eller for å si det med historiker Jens Arup Seips fine formulering: Domstolenes prøvingsrett er «en kjepp med vilje kastet inn i demokratiets hjul».

For: Prøvingsretten er den eneste egentlige rettsstatlige garanti, det er den som gjør at Grunnloven og menneskerettighetene har noen realitet.

Uten prøvingsretten har vi ingen reell maktfordeling, og opportunistiske flertall kan alltid tolke Grunnloven og menneskerettighetene som de vil, og overkjøre mindretall, minoriteter og individer.

505 DAGER ETTER DOMMEN: – Statsrådens forklaring er ikke at regjeringen er uenig med Høyesteretts innblanding i politikken, eller synes at dommen er udemokratisk og aktivistisk. Nei, det er at Høyesterett ikke har sagt nøyaktig hva politikerne skal gjøre, skriver kronikkforfatteren.

Variasjoner over disse argumentene har vi brukt hertil lands i 200 år, i ulike sakstyper i ulike perioder, og med ulike politiske konstellasjoner for og mot. (Ikke så veldig-bok-spoiler alert: De som er politisk uenige i det Høyesterett kommer til, bruker oftest motargumentet, og omvendt. Altså ganske forutsigbart – vi er mindre prinsipielle, mer opportunistiske, også her. Men stort sett holder vi oss til ett av argumentene av gangen, i alle fall.)

Motargumentet – kjeppen kastet inn i demokratiets hjul – får ofte mest oppmerksomhet. Det er det som spiller på lag med den bredeste folkeviljen, og det er jo det populære vi er mest opptatt av, stort sett.

Det er dette argumentet som får god hjelp av skrekkbildet «amerikanske tilstander», som staten brukte aktivt i forbindelse med klimasøksmålet.

Med de politiske uttalelsene om hvorfor regjeringen ikke har fulgt opp Høyesteretts dom i Fosensaken, går disse to posisjonene denne uken opp i en høyere enhet: Etter 505 dagers ikke-løsning av Høyesteretts dom er statsrådens forklaring ikke at regjeringen er uenig med Høyesteretts innblanding i politikken, eller synes at dommen er udemokratisk og aktivistisk.

Nei, det er at Høyesterett ikke har sagt nøyaktig hva politikerne skal gjøre. De har altså ikke fratatt dem hele det politiske handlingsrommet.

Dette fremstår nå som den sentrale grunnen til at politikerne ikke har funnet helt ut hva de skal gjøre.

Så ... Høyesterett kaster altså en menneskerettskjepp inn i demokratiets hjul, men kjeppen er ikke ... stor nok? Sterk nok?

Hva skjedde med at det var våre folkevalgte som skulle bestemme hvilke politiske løsninger vi skal ha, ikke de ikke-valgte elitedommerne som står for «amerikanske tilstander» og uønsket rettsliggjøring av politikken?