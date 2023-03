«Kom deg på kjøkkenet eller gå og dø»

Hvem sin sønn eller datter sitter bak en PC-skjerm og skriver slike kommentarer til fremmede de aldri har møtt?

CECILIE EILEEN SIMONSEN (21), student og gamer

Over tre milliarder mennesker definerer seg selv som «gamere». En stor andel av disse er kvinner.

Gamere kan være personer i alle aldre og nasjonaliteter som spiller, enten om det er på PC, PlayStation, Xbox eller andre konsoller.

Selv fant jeg etter pandemien et fellesskap med andre på nett, både med norske ungdommer og ungdommer fra mange ulike land i verden.

Men veldig ofte prater jeg med andre kvinner som ikke ønsker å spille de spillene jeg spiller, på grunn av holdningene som uttrykkes dersom du ikke er den beste på laget.

De samme holdningene kan for så vidt også uttrykkes dersom du er den beste spilleren på laget.

«Kom deg på kjøkkenet eller gå og dø»

«Gå og heng deg selv»

«Du trenger p***»

Jeg ville sagt jeg spiller greit på en god dag. Likevel møter jeg på sexistiske kommentarer hver gang jeg logger på, som forteller meg at jeg ikke har noe foran en PC å gjøre.

Noen av kommentarene som har dukket opp på skjermen til Simonsen når hun streamer. VG har sett flere kommentarer som er omtalt i denne teksten.

Den siste dråpen som fikk meg til å skrive denne teksten handler om noen meldinger jeg fikk for noen dager siden.

Kommentarer som «gå og drep deg selv», «jeg skal finne deg, drepe deg og voldta kroppen din» og «jeg skal drepe familien din» fylte kommentarfeltet.

Hvordan ble dette akseptabel oppførsel? Hvem sin sønn eller datter sitter bak en pc-skjerm og skriver slike kommentarer til fremmede de aldri har møtt?

Mange tenker kanskje at det bare er å la være å snakke mens man spiller, eller å «mute» de som snakker sånn til deg, men er dette holdningene vi skal godta og ha?

Flere spill, som Valorant, CS: GO og andre lagbaserte spill, krever dessuten kommunikasjon, spesielt når du når et visst nivå.

Selv om spill har sine egne systemer for å rapportere – og tro meg når jeg sier jeg rapporterer mange – er slik atferd ofte bare straffet med en syv dagers utestengelse før de er tilbake på plattformen.

Men da kan det skje at de dukker opp med ny bruker i stedet.

Det som åpnet øynene mine for at denne trakasseringen i hovedsak drives mot kvinner, var da jeg skaffet meg en annen konto med et nytt alias.

Den nye brukeren min hadde ikke et feminint navn, og så lenge jeg ikke snakket, kunne jeg ha så mange dårlige dager jeg bare ville uten å få høre noe.

Eventuelt dersom noen kommenterte noe, var det ikke i nærheten av like grovt, eller like mye.

Cecilie Eileen Simonsen (21) tar et oppgjør med kommentarene hun får når hun gamer og streamer på Twitch.

Jeg står fast ved tanken om å fokusere på problemet, ikke å minimere konsekvensene ved å la det gå utover min opplevelse og glede.

Det har tatt meg lang tid å bli komfortabel med å håndtere slike kommentarer, og jeg har lært at mange av dem bare har en dårlig dag og lar dette gå ut over meg.

Det er ikke alle som klarer å stenge slike kommentarer ute, og det er forståelig ettersom du må være veldig stødig for å stå imot daglig hat for den du er.

I dag er jeg stolt medlem av NTNUI E-sport i Trondheim hvor jeg spiller på lag sammen med andre medlemmer, og har møtt noen av de mest inkluderende personene innenfor gaming-miljøet hittil.

Dessverre er det en lang vei å gå for andre deler av spillmiljøet.

Jeg har et ønske om at jeg skal kunne spille, også dersom jeg har en dårlig dag og føler meg sliten.

Men per dags dato bruker jeg mye energi på å takle alle de sexistiske holdningene, stereotypier og trusler.

Jeg håper alle som leser dette tenker tilbake hit dersom de har en dårlig dag, og trekker pusten én ekstra gang før de bestemmer seg for å skrive dritt til noen andre på nett. Det gjelder både om det er i et spill, eller på andre plattformer.

Er det virkelig nødvendig?

Snakk også gjerne med barn om slik oppførsel. Mange av de jeg møter på, er gutter som ikke er eldre enn 12 eller 13 år, som kunne trengt gode forbilder som viser hvordan man opptrer på nett.

Vær et slikt godt forbilde.

